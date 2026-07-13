Didier Deschamps asegura que España es la favorita para ganar el Mundial 2026: "Pone más presión"

Didier Dechamps, director técnico de la selección de Francia, se pronunció en la previa del duelo ante España por las semifinales del Mundial 2026. El estratega campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022 generó gran controversia al afirmar que la Furia Roja es la favorita para ganar el torneo internacional.

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¿Qué dijo Didier Deschamps sobre España?

En pleno vuelo rumbo a la ciudad de Dallas, Didier Deschamps destacó las cualidades de su rival de turno y recordó las últimas veces que ambas selecciones se enfrentaron. En ese sentido, aseguró que el cuadro dirigido por Luis de la Fuente tiene más presión encima por coronarse campeón del mundo.

“Conocemos bien a España, es el actual campeón de Europa. Jugamos contra ellos el verano pasado la semifinal de la Nations League, así que… nos han considerado favoritos antes de este Mundial, pero España es la favorita, eso pone más presión sobre ellos por todo lo que han hecho, a pesar de que perdieron la final contra Portugal en la última Nations League, pero es un muy buen equipo con muchos puntos fuertes. Es la primera semifinal de la copa del mundo, así que el nivel será muy alto.”, manifestó.

Francia clasificó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Marruecos.

¿A qué hora juegan Francia y España?

Las selecciones de España y Francia medirán fuerzas este martes 14 de marzo a las 2 de la tarde (hora peruana), en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas, Estados Unidos. El ganador de esta llave jugará la gran final del domingo 19 contra el vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra.

Tanto españoles como galos llegan a esta instancia como dos de los equipos más sólidos del Mundial. La Furia Roja solo ha recibido un gol hasta el momento, mientras que los Galos han cosechado victorias en todos sus partidos previos a esta semifinal.