La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el domingo 19 de julio, no solo revelará al nuevo campeón del mundo, sino que también brindará un espectáculo musical nunca antes visto. En el medio tiempo de este evento deportivo, se presentarán destacados artistas internacionales, entre los que resaltan Shakira, Justin Bieber, BTS, Coldplay y Madonna. A continuación, todo lo que debes saber para no perderte de estos increíbles shows.

Show de medio tiempo de la final del Mundial: a qué hora ver las presentaciones de Justin Bieber y otros artistas

Por primera vez en la historia del torneo de la FIFA, el espectáculo de medio tiempo adoptará un formato similar al del Super Bowl, incorporando artistas internacionales y una producción de gran envergadura destinada a atraer a millones de espectadores a nivel global.

La final se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, Nueva Jersey, uno de los recintos más emblemáticos de EE. UU.

El encuentro está programado para iniciar en horas de la tarde, lo que significa que el show de medio tiempo de la Copa Mundial 2026 se desarrollará alrededor de las 4.00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), aunque su inicio podría ajustarse algunos minutos según el transcurso del juego.

¿Cuánto dura y dónde ver el show?

El espectáculo del medio tiempo está programado para durar 11 minutos, alineándose con la duración habitual de estos shows. Sin embargo, informes no confirmados por la FIFA sugieren que el tiempo total podría ampliarse a 25 o 30 minutos, incluyendo el montaje y desmontaje del escenario.

Para quienes deseen disfrutar del espectáculo en vivo, la transmisión oficial para la audiencia hispana en Estados Unidos estará a cargo de Telemundo y la plataforma de streaming Peacock. Es recomendable sintonizar con anticipación, ya que la cobertura incluirá contenido especial, análisis y posibles adelantos del evento.

¿Qué artistas se harán presentes?

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 contará con la participación de destacados artistas como Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS. Además, se sumarán a este evento musical Burna Boy, el reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel, y la banda Coldplay, que se presentará junto al coro PS22.

También se espera la aparición de personajes icónicos de Barrio Sésamo y Los Muppets, lo que promete un show variado y entretenido para todos los asistentes y televidentes.