Pronóstico y cuotas del partido Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 llega a su capítulo final con un duelo de gigantes: España y Argentina se enfrentan por la gloria máxima en un partido que promete emociones de principio a fin. Dos selecciones que han brillado durante todo el torneo medirán fuerzas en una definición que también despierta el interés de los apostadores, con cuotas que perfilan un ligero favoritismo para la 'Furia Roja' y múltiples mercados abiertos para los pronósticos. A continuación, Apuesta Legal repasa las principales apuestas y predicciones para una final que paralizará al planeta fútbol.

Cuotas del partido Argentina vs España por la final del Mundial 2026

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Pronóstico Argentina vs. España: ¿Quién es el favorito según las casas de apuestas?

Las casas de apuestas pagan en promedio 2.35 por la victoria de la selección española, mientras que el empate tiene una cifra de alrededor de 3.05. En caso de concretarse un triunfo en los 90 minutos de Argentina, el pago es de 3.60.

La selección de la 'Furia Roja' dio cátedra de un fútbol ordenado y superó a una gran potencia como Francia. Pese a dejar dudas por su estreno ante Cabo Verde, los de Luis de la Fuente lograron reponerse. En el caso de la albiceleste, remontó heroicamente el partido ante Inglaterra y llegó con un fuerte envión anímico para la gran final.

¿Cómo llegan Argentina y España? Historial

España llega a este encuentro como invicto en lo que va de la Copa del Mundo 2026: Cabo Verde (0-0), Arabia Saudí (4-0), Uruguay (1-0), Austria (3-0), Portugal (1-0), Bélgica (2-1) y Francia (2-0).

Argentina ha ganado todos sus partidos del Mundial 2026: Argelia (3-0), Austria (2-0), Jordania (3-1), Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2), Suiza (3-1) e Inglaterra (2-1).

El historial de ambas selecciones en los últimos cinco partidos es el siguiente:

España 6-1 Argentina (Amistoso 2018)

Argentina 4-1 España (Amistoso 2010)

España 2-1 Argentina (Amistoso 2009)

España 2-1 Argentina (Amistoso 2006)

España 0-2 Argentina (Amistoso 1999)

¿A qué hora juega Argentina vs España y dónde ver el partido?

Este partido entre Argentina vs España se disputará el domingo 19 de julio a partir de las 2.00 p. m., hora peruana.

Argentina: 4.00 p.m. | Televisión Pública, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: 3.00 p.m. | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: 5.00 p.m. | Disney Plus y CazéTV.

Chile: 3.00 p.m. | Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus

Colombia: 2.00 p.m. | Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Win Plus, Win Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Ecuador: 2.00 p.m. | DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus

México: 1.00 p.m. | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium

Perú: 2.00 p.m. | América TV, DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus

Uruguay: 4.00 p.m. | DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus

Estados Unidos: 3.00 p.m. | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Venezuela: 3.00 p.m. | DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter

Posibles alineaciones de Argentina vs España

España : Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Estado actual de España y Argentina

España llega a la gran final del Mundial 2026 como una de las selecciones más sólidas del torneo. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente mantiene un fútbol basado en la posesión, la presión alta y la eficacia en ambas áreas, dejando en el camino a potencias como Portugal, Bélgica y Francia sin recibir grandes sobresaltos. Con una mezcla de juventud y experiencia, la 'Roja' buscará conquistar su segunda Copa del Mundo y confirmar una nueva era dorada.

Argentina, por su parte, afronta el duelo decisivo con el impulso de su carácter competitivo y la jerarquía de un plantel acostumbrado a las instancias decisivas. La vigente campeona del mundo superó una exigente ruta eliminando a Suiza e Inglaterra, demostrando resiliencia y contundencia en los momentos clave. Liderada por Lionel Messi y respaldada por un equipo de gran personalidad, la albiceleste intentará defender su corona y conseguir un histórico bicampeonato mundial.