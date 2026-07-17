Guardiola revela a qué equipo apoyará en la final del Mundial 2026: "A los que aprecio"

Pep Guardiola, destacado director técnico español, se pronunció en la previa de la gran final del Mundial 2026, que tendrá como protagonistas a las selecciones de Argentina y España. El estratega de 55 años dio su análisis sobre este choque y se animó a revelar a qué equipo apoyará en el partido del próximo 19 de julio.

¿Qué equipo ganará el Mundial 2026 según Guardiola?

En una reciente entrevista con Dani García para la plataforma OKX, Guardiola señaló que, a su criterio, Argentina tiene más chances de llevarse la copa del Mundo. En ese sentido, destacó el gran momento que atraviesa Lionel Messi y la capacidad de la Albiceleste para sobreponerse ante las adversidades.

"¿Si me preguntan ahora? El campeón mundial actual es Argentina, y la llegada de Messi en plena forma les da una gran ventaja, porque ese hombre lo cambia todo", señaló Guardiola, quien dirigió a Messi en el Barcelona durante cuatro temporadas, desde el 2008 hasta el 2012.

Guardiola revela a qué equipo apoyará en la final del Mundial 2026

Contrario a lo que muchos puedan pensar, Guardiola aseguró que no apoya a ningún equipo para este último encuentro del Mundial 2026. Bajo esa línea, precisó que su apoyo irá a todos los jugadores a los que ha dirigido a lo largo de su carrera y con los que mantiene una buena amistad.

“En el Mundial elegiré a los jugadores que me gustan, no apoyo a ninguna selección en concreto, sino a los equipos con futbolistas a los que aprecio y con los que he jugado, y estaré encantado de animarlos”, añadió el extécnico de Manchester City y Bayern Múnich.