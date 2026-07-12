- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Alianza Lima vs Deportivo Cali
- The Strongest vs Bolívar
- Emelec vs Barcelona SC
- Sporting Cristal
- Universitario
- Fichajes Vóley
¿Pep Guardiola dirigirá a Italia? El plan de Maldini para fichar al técnico español
Pep Guardiola aparece como candidato para dirigir a la Selección de Italia. Conoce los detalles del interés de la Azzurra y qué tan viable es su llegada.
La Selección de Italia se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador que permita a la Azzurra superar la crisis deportiva que atraviesa desde hace años, y el elegido para esa tarea sería Pep Guardiola. El técnico español estaría en la mira de la tetracampeona del mundo para tomar las riendas del plan de reestructuración.
Pep Guardiola, el candidato de Maldini
Según información de La Gazzetta dello Sport, el extécnico del Manchester City sería el candidato preferido de Paolo Maldini para dirigir al combinado europeo, que no ha logrado clasificarse a las últimas tres Copas del Mundo (Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026).
Pep Guardiola se encuentra sin equipo tras su salida de Manchester City.
Una apuesta revolucionaria
Recordemos que apenas ayer, Paolo Maldini fue anunciado como nuevo director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y presidente del Club Italia, un cargo ejecutivo que le permitirá tomar decisiones de peso, tanto en la selección mayor como en las categorías juveniles.
El citado medio italiano señaló que Maldini, Giovanni Malagò (presidente de la FIGC) y el brasileño Leonardo (asesor), buscan algo más que un nuevo técnico. La intención sería impulsar una “revolución” en la filosofía futbolística de Italia. En ese sentido, Guardiola encaja perfectamente en el perfil debido a su propuesta basada en la tenencia del balón, la salida limpia desde el fondo, la presión alta y la apuesta por jóvenes promesas.
Aunque por el momento no se ha confirmado que existan negociaciones entre ambas partes, lo cierto es que la nueva directiva apunta a una propuesta que permita a la Azzurra posicionarse nuevamente como uno de los equipos más fuertes del mundo y terminar con la racha negativa de 12 años sin asistir a la máxima fiesta del deporte rey.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio
PRECIOS/ 38.50