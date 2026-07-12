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¿Pep Guardiola dirigirá a Italia? El plan de Maldini para fichar al técnico español

Pep Guardiola aparece como candidato para dirigir a la Selección de Italia. Conoce los detalles del interés de la Azzurra y qué tan viable es su llegada.

Eduardo Chirinos
Pep Guardiola se perfila como candidato para dirigir a Italia
Pep Guardiola se perfila como candidato para dirigir a Italia | Foto: Composición Líbero
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La Selección de Italia se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador que permita a la Azzurra superar la crisis deportiva que atraviesa desde hace años, y el elegido para esa tarea sería Pep Guardiola. El técnico español estaría en la mira de la tetracampeona del mundo para tomar las riendas del plan de reestructuración.

Paolo Maldini aceptó cargo gerencia en la FIGC.

PUEDES VER: Paolo Maldini es el nuevo director de la FIGC y elegirá al próximo DT de Italia

Pep Guardiola, el candidato de Maldini

Según información de La Gazzetta dello Sport, el extécnico del Manchester City sería el candidato preferido de Paolo Maldini para dirigir al combinado europeo, que no ha logrado clasificarse a las últimas tres Copas del Mundo (Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026).

Pep Guardiola

Pep Guardiola se encuentra sin equipo tras su salida de Manchester City.

Una apuesta revolucionaria

Recordemos que apenas ayer, Paolo Maldini fue anunciado como nuevo director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y presidente del Club Italia, un cargo ejecutivo que le permitirá tomar decisiones de peso, tanto en la selección mayor como en las categorías juveniles.

El citado medio italiano señaló que Maldini, Giovanni Malagò (presidente de la FIGC) y el brasileño Leonardo (asesor), buscan algo más que un nuevo técnico. La intención sería impulsar una “revolución” en la filosofía futbolística de Italia. En ese sentido, Guardiola encaja perfectamente en el perfil debido a su propuesta basada en la tenencia del balón, la salida limpia desde el fondo, la presión alta y la apuesta por jóvenes promesas.

Aunque por el momento no se ha confirmado que existan negociaciones entre ambas partes, lo cierto es que la nueva directiva apunta a una propuesta que permita a la Azzurra posicionarse nuevamente como uno de los equipos más fuertes del mundo y terminar con la racha negativa de 12 años sin asistir a la máxima fiesta del deporte rey.

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