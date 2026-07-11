Paolo Maldini vuelve a la Selección de Italia, pero en una nueva faceta. El histórico exdefensor fue nombrado como nuevo director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), un cargo ejecutivo encargado de la planificación deportiva de la “Azzurra”. La leyenda del AC Milan aceptó la oferta tras varios días de conversaciones con la nueva administración.

Paolo Maldini, nuevo DT de la FIGC

Maldini fue oficializado para dicho cargo a través de las redes sociales de la Selección Italiana, donde le dieron la bienvenida tras dar su visto bueno a la oferta presentada por el nuevo presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, quien asumió el cargo el pasado 22 de junio. Asimismo, se confirmó que Maldini tendrá como asesor al brasileño Leonardo, extécnico del Inter y AC Milan y exdirectivo del PSG.

Paolo Maldini asumió el cargo de director técnico de la FIGC.

Cabe precisar que Maldini también fue presentado como nuevo presidente del Club Italia, una posición de gran responsabilidad, pues sus funciones abarcarán no solamente a contribuir con el desarrollo de la selección absoluta, sino además, las selecciones juveniles del país europeo.

La búsqueda del nuevo DT

Otro de los retos que afrontará el italiano de 58 años es encontrar el perfil idóneo para el cargo de entrenador de la selección mayor, tras la salida de Genaro Gatusso, quien renunció al cargo tras no clasificar al Mundial 2026. Una decisión que será tomada en conjunto con Malagò y Leonardo.

De esta forma, Paolo Maldini se encargará de liderar el proyecto de reconstrucción de la Selección Italiana, que lleva tres mundiales consecutivos a los que no pudo clasificar. Su última participación en una copa del Mundo fue en Brasil 2014, donde fue eliminada en fase de grupos. En aquel entonces, los italianos debutaron con una victoria ante Inglaterra por 2-1, pero perdieron sus dos siguientes encuentros ante Costa Rica y Uruguay, en ambos casos por 1-0.