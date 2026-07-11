- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Noruega vs Inglaterra
- Universitario vs Millonarios
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
Alexis Mac Allister sacó un cabezazo y anotó el 1-0 de Argentina ante Suiza por el Mundial 2026
¡Golpeó primero la Albiceleste! Alexis Mac Allister conectó un preciso centro de Lionel Messi y abrió el marcador por los cuartos de final del Mundial 2026.
Argentina tardó tan solo diez minutos para abrir el marcador frente a Suiza en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026.
Tiro de esquina a favor de la Albiceleste. El encargado de ejecutar esto fue Lionel Messi, quien se la envió directo a Alexis Mac Allister, quien sacó un fuerte cabezazo para vencer al portero Kobel y convertir el primero del encuentro.
Alexis Mac Allister abrió el marcador ante Suiza. Foto: AFP
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio
PRECIOS/ 38.50