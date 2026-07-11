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Alexis Mac Allister sacó un cabezazo y anotó el 1-0 de Argentina ante Suiza por el Mundial 2026

¡Golpeó primero la Albiceleste! Alexis Mac Allister conectó un preciso centro de Lionel Messi y abrió el marcador por los cuartos de final del Mundial 2026.

Gary Huaman
Alexis Mac Allister anotó el 1-0 de Argentina sobre Suiza.
Alexis Mac Allister anotó el 1-0 de Argentina sobre Suiza. | Foto: captura/DSports
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Argentina tardó tan solo diez minutos para abrir el marcador frente a Suiza en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026.

Tiro de esquina a favor de la Albiceleste. El encargado de ejecutar esto fue Lionel Messi, quien se la envió directo a Alexis Mac Allister, quien sacó un fuerte cabezazo para vencer al portero Kobel y convertir el primero del encuentro.

Argentina

Alexis Mac Allister abrió el marcador ante Suiza. Foto: AFP

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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