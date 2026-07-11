Alexis Mac Allister sacó un cabezazo y anotó el 1-0 de Argentina ante Suiza por el Mundial 2026

Argentina tardó tan solo diez minutos para abrir el marcador frente a Suiza en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026.

Tiro de esquina a favor de la Albiceleste. El encargado de ejecutar esto fue Lionel Messi, quien se la envió directo a Alexis Mac Allister, quien sacó un fuerte cabezazo para vencer al portero Kobel y convertir el primero del encuentro.