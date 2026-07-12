Konaté responde a Lamine Yamal y minimiza sus declaraciones: "No hacemos caso a lo que dice"

Ibrahima Konaté, defensa de Francia, se pronunció tras las polémicas declaraciones de Lamine Yamal, quien envió una advertencia a los Galos en la previa del partido por las semifinales del Mundial 2026. El futbolista del Real Madrid no dudó en responder a la figura de España y aseguró que mantienen la calma frente a cualquier tipo de provocación.

La respuesta de Konaté a Lamine Yamal

En conferencia de prensa, Ibrahima Konaté fue consultado sobre lo dicho por la joven estrella del Barcelona. El francés de 27 años minimizó las declaraciones de Yamal y fue tajante al afirmar que su equipo está enfocado netamente en su preparación para el próximo encuentro ante la Furia Roja.

“No hacemos caso a lo que dice. No hay que tener miedo de nadie. Lo importante es mantener la humildad con la que empezamos esta competición y no caer en ese tipo de trampas, especialmente en un momento como este. Él (Lamine Yamal) puede decir lo que quiera. Nosotros vamos a preparar el partido de la mejor manera posible y espero que, cuando termine, el resultado sea favorable para nosotros.”, señaló el flamante fichaje de la Casa Blanca.

¿Qué dijo Lamine Yamal?

Tras eliminar a Bélgica en cuartos de final, Lamine Yamal encendió la previa del Francia vs España y mandó una clara advertencia a su rival de turno, recordando las últimas dos veces en que ambos equipos se enfrentaron en duelos de eliminación directa, específicamente en la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025.

“Yo creo que si ellos (Francia) le tienen que temer a alguien, somos nosotros, somos los que los hemos eliminado. Obviamente, somos dos equipazos, dos selecciones de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo”, manifestó.