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Konaté responde a Lamine Yamal y minimiza sus declaraciones: "No hacemos caso a lo que dice"
Konaté respondió a Lamine Yamal tras sus polémicas declaraciones previo al Francia vs España por el Mundial 2026.
Ibrahima Konaté, defensa de Francia, se pronunció tras las polémicas declaraciones de Lamine Yamal, quien envió una advertencia a los Galos en la previa del partido por las semifinales del Mundial 2026. El futbolista del Real Madrid no dudó en responder a la figura de España y aseguró que mantienen la calma frente a cualquier tipo de provocación.
La respuesta de Konaté a Lamine Yamal
En conferencia de prensa, Ibrahima Konaté fue consultado sobre lo dicho por la joven estrella del Barcelona. El francés de 27 años minimizó las declaraciones de Yamal y fue tajante al afirmar que su equipo está enfocado netamente en su preparación para el próximo encuentro ante la Furia Roja.
“No hacemos caso a lo que dice. No hay que tener miedo de nadie. Lo importante es mantener la humildad con la que empezamos esta competición y no caer en ese tipo de trampas, especialmente en un momento como este. Él (Lamine Yamal) puede decir lo que quiera. Nosotros vamos a preparar el partido de la mejor manera posible y espero que, cuando termine, el resultado sea favorable para nosotros.”, señaló el flamante fichaje de la Casa Blanca.
¿Qué dijo Lamine Yamal?
Tras eliminar a Bélgica en cuartos de final, Lamine Yamal encendió la previa del Francia vs España y mandó una clara advertencia a su rival de turno, recordando las últimas dos veces en que ambos equipos se enfrentaron en duelos de eliminación directa, específicamente en la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025.
“Yo creo que si ellos (Francia) le tienen que temer a alguien, somos nosotros, somos los que los hemos eliminado. Obviamente, somos dos equipazos, dos selecciones de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo”, manifestó.
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