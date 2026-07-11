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Alineaciones Noruega vs Inglaterra por el Mundial 2026: las formaciones con Haaland y Kane
El estadio Hard Rock de Miami será el escenario del importante encuentro entre Noruega contra Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.
El estadio Hard Rock de Miami será escenario del Noruega vs. Inglaterra, un encuentro por las semifinales del Mundial 2026 entre dos equipos que han superado a grandes selecciones para llegar hasta esta instancia, y uno de ellos deberá decirle adiós a la Copa del Mundo. La selección 'vikinga' llega a este encuentro como una de las más populares, ganándose a varios seguidores tras su participación, por lo que para el público seguidor del Mundial 2026 parte como favorita para quedarse con la victoria.
Mientras tanto, los ingleses, que llegan tras vencer 3-2 a México, prometen no ponérsela fácil y demostrar por qué son la cuarta mejor selección del ranking FIFA. A continuación, las posibles alineaciones para el encuentro, donde Erling Braut Haaland se verá las caras con Harry Kane.
PUEDES VER: ¿Qué partidos se juegan HOY por el Mundial 2026? Horarios y canales para ver el sábado 11 de julio
Alineación de Noruega para los cuartos de final del Mundial 2026
Para este encuentro, los noruegos saldrán a la cancha con un ataque comandado por Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. La principal figura es el Androide, quien ya lleva 7 goles en la competición y es uno de los máximos artilleros.
- Orjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer,Torbjorn Heggem,David Moller Wolfe, Sander Berg, Patrick Berge, Martin Odegaard, Alexader Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.
Alineación de Inglaterra para los cuartos de final del Mundial 2026
Por su parte, los ingleses presentan una propuesta interesante en el mediocampo, donde cuentan con Rice y Anderson, quienes distribuirán los balones para Gordon, Saka y Bellingham.
- Jordan Pickford, Ezri Konsa,John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.
¿Cuándo juega Noruega vs Inglaterra?
Noruega contra Inglaterra se jugará este sábado 11 de julio y se podrá seguir desde las 4.00 p. m. en Perú. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto aquí, en Líbero, totalmente gratis.
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