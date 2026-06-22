Confirman si ex Colo Colo dará el batacazo fichando por Universitario: "Me dijeron que..."

Universitario de Deportes busca refuerzos para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. De momento han llegado Gianluca Lapadula y Jordan Guivin, lo que causó gran emoción en su hinchada, pero los cremas saben que necesitan más para competir por el título nacional. A raíz de ciertos rumores, se confirmó si un ex Colo Colo dará el batacazo y estampará su firma por el cuadro de Héctor Cúper. Te contamos los detalles a continuación.

PUEDES VER: El posible once de Héctor Cúper en Universitario con la llegada de Gianluca Lapadula

En diálogo con el programa 'Mano a Mano', vía DENGANCHE en YouTube, el periodista Mauricio Loret de Mola habló sobre un destacado mediocampista extranjero que actualmente juega en Huracán de Argentina. Se trata del chileno Leonardo Gil, quien cuenta con las características necesarias para hacer olvidar la reciente salida de Martín Pérez Guedes y la de Rodrigo Ureña, que hasta ahora no ha sido superada por la afición merengue.

“Consulté en Argentina por Leonardo Gil, mediocampista de Huracán. Me dijeron que no hay nada concreto por ahora, que no tiene cláusula de salida y que tendrían que negociar entre clubes”, indicó el mencionado comunicador. De esta forma, confirmó que de momento no hay conversaciones oficiales entre ambas partes, pero cualquier cosa puede suceder en las próximas semanas.

Por otra parte, es válido indicar que la petición de Héctor Cúper a la directiva de Universitario de Deportes es incorporar a Matheus Uribe, colombiano que actualmente milita en Atlético Nacional, de su país natal. Sin embargo, el costo de este elemento es mayor que el del volante chileno, por lo que en tienda crema analizan la mejor alternativa.

Trayectoria de Leonardo Gil