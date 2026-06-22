Álex Valera interesa en América de Cali, pero Universitario lo blinda con renovación

América de Cali de Colombia puso sus ojos en Álex Valera y ya realizó un primer movimiento para intentar ficharlo. Sin embargo, la propuesta inicial del club cafetero no prosperó, ya que Universitario decidió rechazarla de inmediato.

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La oferta enviada por América consistía en un préstamo con opción de compra, una fórmula que no termina de convencer en Ate. En la interna crema consideran que, por el peso del delantero en el plantel, su salida solo puede evaluarse en otras condiciones.

La postura de Universitario es clara: si Valera deja el club, será únicamente mediante una venta directa. La dirigencia entiende que el atacante es una pieza fundamental en el esquema del equipo y uno de los referentes ofensivos más importantes de la actual temporada.

El popular 'Valegol' no solo destaca por sus goles, sino también por su influencia dentro del grupo y su peso en el funcionamiento del equipo. Por eso, en el club no están dispuestos a desprenderse de él con facilidad ni a aceptar una negociación que no satisfaga sus pretensiones.

Además, en paralelo al interés desde Colombia, Universitario está muy cerca de cerrar la renovación de contrato de Valera por dos temporadas más. La intención de la institución es asegurar la continuidad de su goleador y blindarlo ante futuras ofertas del exterior.