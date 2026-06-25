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Universitario buscó su fichaje y ahora acaba de firmar por histórico de Liga 1: "Llega el domingo"
Este jugador fue uno de los deseos de Universitario para potenciar su plantel, pero ahora continuará su carrera en un mítico club de la Liga 1.
Universitario de Deportes está enfocado en destacar en el Torneo Clausura, donde está obligado a conquistar el título. Por ello, analiza opciones en el mercado de pases. En ese contexto, se conoció que un destacado futbolista, que fue uno de los deseos de los cremas, acaba de concretar su fichaje por un histórico rival de la Liga 1.
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Universitario buscó su fichaje y ahora acaba de firmar por histórico de Liga 1
Uno de los jugadores que mejor rendimiento ha venido mostrando en el torneo local es el futbolista Carlos Cabello, quien se ha consolidado como uno de los más pretendidos en el mercado de pases. En ese contexto, el periodista José Varela reveló que ya cerró su llegada a un club mítico.
Según indicó el hombre de prensa en el programa 'Modo Fútbol', el lateral nacional ha cerrado su llegada a Cienciano del Cusco para el Torneo Clausura. El contrato será válido por una temporada y media.
Carlos Cabello jugará en Cienciano para el Torneo Clausura
“Carlos Cabello se suma a Cienciano. El futbolista firma por un año y medio con los cusqueños con opción a un año más. Llega a Cusco el domingo”, fue la información que compartió el citado comunicador.
Asimismo, Varela señaló que tendrá una cláusula para poder extender su vínculo por una temporada adicional. El jugador se unirá a los trabajos en los próximos días, ya que está previsto que llegue a la ciudad este domingo.
Carlos Cabello fue pretendido por Universitario
Hace unas semanas, el periodista Gustavo Peralta reveló que Carlos Cabello fue uno de los jugadores que más gustó en Universitario, aunque el interés se dio cuando Manuel Barreto estaba en la directiva.
“Es un jugador que fue convocado por Manuel Barreto cuando dirigió los amistosos ante Rusia y Chile. Y en la ‘U’, siempre estuvo en la lista de posibles. Siempre le pareció muy interesante”, indicó el comunicador en su momento.
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