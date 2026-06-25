0
EN VIVO
Ecuador vs Alemania por Mundial 2026
EN DIRECTO
Llaves de los 16avos de final del Mundial 2026

Universitario buscó su fichaje y ahora acaba de firmar por histórico de Liga 1: "Llega el domingo"

Este jugador fue uno de los deseos de Universitario para potenciar su plantel, pero ahora continuará su carrera en un mítico club de la Liga 1.

Angel Curo
Universitario buscó su fichaje y ahora acaba de firmar por histórico de Liga 1
Universitario buscó su fichaje y ahora acaba de firmar por histórico de Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes está enfocado en destacar en el Torneo Clausura, donde está obligado a conquistar el título. Por ello, analiza opciones en el mercado de pases. En ese contexto, se conoció que un destacado futbolista, que fue uno de los deseos de los cremas, acaba de concretar su fichaje por un histórico rival de la Liga 1.

Fue el deseo de Alianza Lima y ahora se luce en Campo Mar entrenando con Universitario

PUEDES VER: Fue el deseo de Alianza Lima y ahora se luce en Campo Mar entrenando con Universitario: "En casa"

Universitario buscó su fichaje y ahora acaba de firmar por histórico de Liga 1

Uno de los jugadores que mejor rendimiento ha venido mostrando en el torneo local es el futbolista Carlos Cabello, quien se ha consolidado como uno de los más pretendidos en el mercado de pases. En ese contexto, el periodista José Varela reveló que ya cerró su llegada a un club mítico.

Según indicó el hombre de prensa en el programa 'Modo Fútbol', el lateral nacional ha cerrado su llegada a Cienciano del Cusco para el Torneo Clausura. El contrato será válido por una temporada y media.

Carlos Cabello, Cienciano

Carlos Cabello jugará en Cienciano para el Torneo Clausura

Carlos Cabello se suma a Cienciano. El futbolista firma por un año y medio con los cusqueños con opción a un año más. Llega a Cusco el domingo, fue la información que compartió el citado comunicador.

Asimismo, Varela señaló que tendrá una cláusula para poder extender su vínculo por una temporada adicional. El jugador se unirá a los trabajos en los próximos días, ya que está previsto que llegue a la ciudad este domingo.

Carlos Cabello fue pretendido por Universitario

Hace unas semanas, el periodista Gustavo Peralta reveló que Carlos Cabello fue uno de los jugadores que más gustó en Universitario, aunque el interés se dio cuando Manuel Barreto estaba en la directiva.

“Es un jugador que fue convocado por Manuel Barreto cuando dirigió los amistosos ante Rusia y Chile. Y en la ‘U’, siempre estuvo en la lista de posibles. Siempre le pareció muy interesante”, indicó el comunicador en su momento.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima quiere el título y concretó una nueva incorporación para el Clausura: "Argentino..."

  2. Fue el deseo de Alianza Lima y ahora se luce en Campo Mar entrenando con Universitario: "En casa"

  3. ¿Jale de Alianza Lima? Se confirmó que Pedro Gallese volverá a Matute: "Listos para reencontrarnos"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano