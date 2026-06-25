Lapadula impacta al revelar el motivo para fichar por Universitario: "Siempre me ha gustado"

El gran golpe del mercado de pases del fútbol peruano fue protagonizado por Gianluca Lapadula, quien recientemente se convirtió en nuevo jugador de Universitario de Deportes y llega para potenciar su delantera de cara al Torneo Clausura. Precisamente, el ‘Bambino’ se pronunció y reveló lo que lo motivó a firmar por los cremas.

Gianluca Lapadula impacta al revelar el motivo para fichar por Universitario

Durante una entrevista con las redes de Universitario, le consultaron a Gianluca Lapadula cómo se dio su llegada al fútbol peruano. Ante ello, el artillero reveló que, desde que tuvo su acercamiento con la selección peruana, siempre siguió de cerca el fútbol local. Además, había entablado varias conversaciones con Antonio García Pye.

"Siempre me ha gustado el fútbol peruano desde que me acerqué con la selección. Antonio (García Pye) me llamó varias veces y lo hemos hecho todo para lograrlo y aquí estoy", sostuvo en un inicio el delantero.

Del mismo modo, el 'Bambino' recordó cuando visitó el Estadio Monumental en 2023, donde se tomó su famosa foto con la camiseta de la 'U'. Lapadula señaló que tuvo llamados de otros equipos, pero fueron los cremas quienes más insistieron por su fichaje, añadido a que conoce a varios jugadores.

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"Hace 3 años cuando fui por primera vez al Monumental, me llevaron a conocer al director y ahí me dieron la camiseta y se quedó en mi casa. Yo siempre digo que nunca se sabe en la vida, me llamaron de otros equipos, pero la 'U' fue la de mayor constancia y además conocía a varios muchachos", manifestó.

Asimismo, el atacante de 36 años indicó que no fue una decisión complicada, porque siempre tuvo el apoyo de su entorno. "No creo que haya sido una decisión difícil, pero sí ha sido un cambio importante. Necesitaba el apoyo de toda mi familia y así fue. Ha sido algo completamente familiar, así tomé la decisión", acotó.

¿Hasta cuándo firmó contrato Gianluca Lapadula con Universitario?

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el delantero ítalo-peruano selló un vínculo por un año y medio con el conjunto crema. De este modo, su continuidad está asegurada hasta el cierre de la temporada 2027.