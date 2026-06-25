Universitario confirmó el futuro de Álex Valera tras oferta de América de Cali: "Intención..."

Uno de los jugadores que más han sorprendido en este mercado de pases es Álex Valera. El delantero suena con fuerza para dejar las filas de Universitario de Deportes, luego de que se conociera que el América de Cali busca su pase. En ese contexto, se reveló que la directiva crema ya definió cuál será su futuro.

Universitario confirmó el futuro de Álex Valera tras oferta de América de Cali

La oferta del América de Cali por Álex Valera ha sorprendido a más de un hincha y ha generado incertidumbre en Ate. Esto, ya que se trata del delantero goleador y titular de Universitario. Por ello, en el programa 'Modo Fútbol', Gustavo Peralta reveló que el club ya definió el futuro del jugador.

Según indicó el periodista deportivo, ‘Valegol’ es uno de los jugadores mejor valorados por Héctor Cúper, quien lo tiene en sus planes para la delantera. Por ello, en la directiva de la 'U' está definido que no aceptarán ninguna oferta por su fichaje.

Alex Valera seguriá en Universitario pese al interés del América de Cali

"Lo de Álex Valera y América de Cali sigue en el mismo estatus. No sé si llegó la segunda oferta de América de Cali, pero así la hayan mejorado, no es intención de Universitario soltar a Valera. Esto, principalmente porque Cúper quiere fortalecer su dupla de ataque entre Lapadula-Valera o si llega alguien más. Tengo entendido que en estos días la 'U' puede proponer una extensión del vínculo con Valera", señaló el citado comunicador.

De hecho, según indicó Peralta, si el cuadro colombiano mejora la oferta, también sería rechazada. En esa línea, informó que el club ya analiza presentar una propuesta de renovación a Álex Valera para asegurar su permanencia en el equipo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Álex Valera con Universitario?

La intención de extender el vínculo de Álex Valera responde a que su contrato finalizará al término de la presente temporada. Es más, actualmente el jugador es libre de negociar con cualquier club para el siguiente año.