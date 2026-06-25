0
EN VIVO
Ecuador vs Alemania por Mundial 2026
EN DIRECTO
Llaves de los 16avos de final del Mundial 2026

¿Llevará la 9? Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario para el Clausura

Universitario dio a conocer qué número llevará Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura, sorprendiendo a más de un hincha.

Antonio Vidal
Se confirmó que dorsal usará Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura. Foto: Universitario
Se confirmó que dorsal usará Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura. Foto: Universitario
COMPARTIR

Universitario de Deportes ya viene preparándose para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1, con entrenamientos de alta intensidad y trabajos enfocados en consolidar la idea de Héctor Cúper. El cuadro crema ya dio un primer vistazo de los jugadores que se encuentran en la plantilla, esto mediante su página web, donde ha levantado la curiosidad por saber qué número llevará el flamante fichaje del elenco merengue, Gianluca Lapadula.

Y es que mucho se ha hablado sobre el dorsal que debería tener el apodado ‘Bambino’, pues desde hace mucho tiempo no se ve a un jugador crema vistiendo la ‘9’, por lo que muchos hinchas esperaban que el delantero centro pudiera llevarlo.

Universitario alista el fichaje de campeón de la Liga 1. Foto: Universitario

PUEDES VER: Universitario alista sorpresiva venta de campeón de la Liga 1 antes del Clausura: "Avanzando"

Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario para el Clausura

Universitario, mediante su página web, dio a conocer que Lapadula llevará el número '18', un dorsal que usará por primera vez, pues a lo largo de su trayectoria como futbolista ha llevado números como la '9' y la '10', entre otros.

Lapadula llevará el número 18

Lapadula llevará el número 18

Aunque esto no es todo, pues también se conocieron los dorsales que llevarán los otros dos jugadores por los que Universitario ha apostado para este Clausura: Adrián Quiroz y Jordan Guivin. Los dos centrocampistas, que prometen darle muchas alegrías al hincha, llevarán la 28 y 21, respectivamente.

Dorsales de Jordan Guivin y Adrián Quiroz

Dorsales de Jordan Guivin y Adrián Quiroz

Gianluca Lapadula ya entrena con Universitario

Mediante redes sociales, el cuadro estudiantil mostró los primeros vistazos del entrenamiento que realiza el ítalo-peruano en Campo Mar.

Lapadula ya entrena con Universitario

Lapadula ya entrena con Universitario

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Jale de Alianza Lima? Se confirmó que Pedro Gallese volverá a Matute: "Listos para reencontrarnos"

  2. Alianza Lima quiere el título y concretó una nueva incorporación para el Clausura: "Argentino..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano