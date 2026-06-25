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¿Llevará la 9? Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario para el Clausura
Universitario dio a conocer qué número llevará Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura, sorprendiendo a más de un hincha.
Universitario de Deportes ya viene preparándose para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1, con entrenamientos de alta intensidad y trabajos enfocados en consolidar la idea de Héctor Cúper. El cuadro crema ya dio un primer vistazo de los jugadores que se encuentran en la plantilla, esto mediante su página web, donde ha levantado la curiosidad por saber qué número llevará el flamante fichaje del elenco merengue, Gianluca Lapadula.
Y es que mucho se ha hablado sobre el dorsal que debería tener el apodado ‘Bambino’, pues desde hace mucho tiempo no se ve a un jugador crema vistiendo la ‘9’, por lo que muchos hinchas esperaban que el delantero centro pudiera llevarlo.
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Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario para el Clausura
Universitario, mediante su página web, dio a conocer que Lapadula llevará el número '18', un dorsal que usará por primera vez, pues a lo largo de su trayectoria como futbolista ha llevado números como la '9' y la '10', entre otros.
Lapadula llevará el número 18
Aunque esto no es todo, pues también se conocieron los dorsales que llevarán los otros dos jugadores por los que Universitario ha apostado para este Clausura: Adrián Quiroz y Jordan Guivin. Los dos centrocampistas, que prometen darle muchas alegrías al hincha, llevarán la 28 y 21, respectivamente.
Dorsales de Jordan Guivin y Adrián Quiroz
Gianluca Lapadula ya entrena con Universitario
Mediante redes sociales, el cuadro estudiantil mostró los primeros vistazos del entrenamiento que realiza el ítalo-peruano en Campo Mar.
Lapadula ya entrena con Universitario
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