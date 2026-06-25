Egipto vs. Irán por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Egipto vs. Irán se enfrentan este viernes 26 de junio, en el Estadio Lumen Field de Seattle, Washington, en un partido correspondiente a la fecha 3 del grupo G del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Egipto vs. Irán: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Egipto vs. Irán, por la tercera fecha del grupo G, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

México y Centroamérica: 9.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 11.00 p. m.

Argentina: 12.00 a. m. (del sábado 27)

Brasil: 12.00 a. m. (del sábado 27)

Paraguay: 12.00 a. m. (del sábado 27)

Uruguay: 12.00 a. m. (del sábado 27)

España: 5.00 a. m. (del sábado 27)

¿Dónde ver Egipto vs. Irán?

Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports+ y DGO

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports+ y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV

Paraguay: Popu TV y Unicanal

México: VIX Premium

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

Egipto vs. Irán por el grupo G del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de Egipto e Irán se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con lo acontecido en el grupo G, ambos equipos tienen posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final por no haber ningún partido en lo que va del Mundial 2026.

Egipto, con 4 puntos, solo necesita un empate para asegurar el primer lugar del grupo G, siempre y cuando Bélgica no lo supere en la diferencia de goles si derrota a Nueva Zelanda. Por su parte, Irán sí tiene que ganar, ya que con las dos unidades que suma no le alcanza para quedar entre los mejores terceros de esta Copa del Mundo.