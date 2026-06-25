Partidos del Mundial HOY, viernes 26 de junio: programación, canal y dónde ver en TV

No te pierdas ni un solo partido del Mundial 2026, que atraviesa el epílogo de la fase de grupos. Revisa la programación completa de partidos de hoy, viernes 26 de junio, con la participación destacada de Francia, Noruega, España, Uruguay, y otras selecciones que buscarán su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA.

Partido Horario Canal Noruega vs Francia 2.00 p. m. América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+ Senegal vs Iraq 2.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+ Cabo Verde vs Arabia Saudita 7.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+ Uruguay vs España 7.00 p. m. América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+ Egipto vs Irán 10.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+ Nueva Zelanda vs Bélgica 10.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

El Mundial 2026 contará con diversos canales de transmisión alrededor del Perú, por lo que los fanáticos tienen diferentes opciones para disfrutar de los compromisos. Nos referimos a DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Vale precisar que el único canal que dispondrá de los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, aunque para ello es obligatorio contar con una suscripción pagada.

Por último, es importante indicar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. En tanto, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.