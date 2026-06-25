0
EN VIVO
Paraguay vs Australia por el Mundial 2026
EN DIRECTO
Llaves de los 16avos de final del Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Partidos del Mundial HOY, viernes 26 de junio: programación, canal y dónde ver en TV

Revisa la programación de los partidos de hoy, viernes 26 de junio, en el Mundial 2026. Juegan Francia, Noruega, España, Uruguay, y más selecciones.

Francisco Esteves
Partidos del Mundial HOY, viernes 26 de junio.
Partidos del Mundial HOY, viernes 26 de junio. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

No te pierdas ni un solo partido del Mundial 2026, que atraviesa el epílogo de la fase de grupos. Revisa la programación completa de partidos de hoy, viernes 26 de junio, con la participación destacada de Francia, Noruega, España, Uruguay, y otras selecciones que buscarán su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados

PartidoHorarioCanal
Noruega vs Francia2.00 p. m.América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+
Senegal vs Iraq2.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Cabo Verde vs Arabia Saudita7.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Uruguay vs España7.00 p. m.América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+
Egipto vs Irán10.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Nueva Zelanda vs Bélgica10.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

El Mundial 2026 contará con diversos canales de transmisión alrededor del Perú, por lo que los fanáticos tienen diferentes opciones para disfrutar de los compromisos. Nos referimos a DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Vale precisar que el único canal que dispondrá de los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, aunque para ello es obligatorio contar con una suscripción pagada.

Por último, es importante indicar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. En tanto, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados

  2. Paraguay vs. Australia EN VIVO vía GEN y DIRECTV Sports por el Mundial 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano