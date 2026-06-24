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Lionel Messi y el emotivo mensaje que compartió por su cumpleaños en pleno Mundial: "Es algo hermoso"

El astro argentino celebró sus 39 años junto a sus compañeros en la delegación de la Albiceleste en pleno Mundial 2026.

Gary Huaman
Lionel Messi agradeció a todos por el homenaje a sus 39 años.
Lionel Messi agradeció a todos por el homenaje a sus 39 años. | Foto: Instagram/Messi
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Lionel Messi está de cumpleaños. En plena definición de los clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el astro argentino celebró 39 años y recibió un emotivo homenaje de la delegación de Argentina.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados

En el video que compartió el capitán de la Albiceleste en sus redes sociales, cada futbolista convocado usó un polo con una imagen suya junto a Messi y un mensaje en la parte posterior que decía:

“A ti, que cambiaste nuestras vidas, que nos diste momentos inolvidables, que hiciste que creamos en que los sueños son posibles… La mejor parte no fue verlo, fue vivirlo contigo. Feliz cumpleaños, capitán. Te queremos. ¡Que seas inmensamente feliz!”.

Ante estas muestras de afecto, el 10 argentino publicó un emotivo mensaje en el que agradeció no solo a sus compañeros, sino también a todos los argentinos que se dieron un tiempo para saludarlo por su cumpleaños.

“Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más. Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado¡Gracias, abrazo grande!”, escribió la Pulga.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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