¿A qué hora juega Senegal vs Irak por Mundial 2026 y dónde ver partido correspondiente al Grupo I?

Las únicas dos selecciones que no han sumado puntos en el Grupo I se enfrentarán este viernes 26 de junio, en la búsqueda de un resultado positivo, pues ambas naciones aspiran a quedarse con el cupo de mejor tercero que les permita seguir en competencia. El elenco africano, luego de su participación en la Copa Africana, llegaba con grandes expectativas a esta Copa del Mundo; sin embargo, tras caer en sus dos primeros partidos, ahora enfrenta la posibilidad de sufrir una tercera derrota consecutiva por primera vez en su historia.

Por su parte, Irak, que disputa apenas su segundo Mundial, ya sabía que tenía un grupo complicado. Aun así, el equipo ha quedado decepcionado por algunos errores defensivos que le costaron duras derrotas ante Noruega y Francia. Para aumentar sus opciones de triunfo en este partido, mantener la portería a cero será fundamental.

¿A qué hora juega Senegal vs Irak por el Mundial?

Este encuentro en Perú se podrá seguir desde las 2.00 p. m. A continuación, la lista de horarios para otros países del continente para que no te pierdas este partidazo.

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

2.00 p. m. Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

¿Cómo ver el partido de Senegal vs Irak por el Mundial 2026?

Para ver este partido en suelo peruano, podrás hacerlo por la señal de DSports, mientras que vía streaming estará disponible en DGO y plataformas como Paramount+.

Argentina: Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+

Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Tigo Sports Bolivia, Entel TV Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Disney+ Premium Brazil, CazéTV Chile: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ Colombia: DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+ Ecuador: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ Guyana: DSports Caribbean, ENet TV

DSports Caribbean, ENet TV Paraguay: Unicanal

Unicanal Perú: DSports , DGO, Paramount+

, DGO, Paramount+ Surinam: DSports Caribbean, Bluu

DSports Caribbean, Bluu Uruguay: DSports, DGO, AUF TV, Paramount+

DSports, DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela: DSports, DGO, Inter

Clasificación para el puesto del Mejor Tercero

Así va la clasificación para el puesto de mejor tercera, con Bosnia como la primera clasificada. Cabe mencionar que pasan los ocho primeros.