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¿A qué hora juega Senegal vs Irak por Mundial 2026 y dónde ver partido correspondiente al Grupo I?

Senegal e Irak se enfrentan en el Mundial 2026, en busca de su primera victoria tras caer en sus dos primeros partidos. Ambas selecciones aspiran a clasificar como mejor tercero.

Antonio Vidal
Programación del partido entre Senegal vs. Irak. Foto: composición Líbero/IG
Programación del partido entre Senegal vs. Irak. Foto: composición Líbero/IG
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Las únicas dos selecciones que no han sumado puntos en el Grupo I se enfrentarán este viernes 26 de junio, en la búsqueda de un resultado positivo, pues ambas naciones aspiran a quedarse con el cupo de mejor tercero que les permita seguir en competencia. El elenco africano, luego de su participación en la Copa Africana, llegaba con grandes expectativas a esta Copa del Mundo; sin embargo, tras caer en sus dos primeros partidos, ahora enfrenta la posibilidad de sufrir una tercera derrota consecutiva por primera vez en su historia.

Por su parte, Irak, que disputa apenas su segundo Mundial, ya sabía que tenía un grupo complicado. Aun así, el equipo ha quedado decepcionado por algunos errores defensivos que le costaron duras derrotas ante Noruega y Francia. Para aumentar sus opciones de triunfo en este partido, mantener la portería a cero será fundamental.

Ecuador vs Alemania EN VIVO por el Mundial 2026.

PUEDES VER: Ecuador vs. Alemania EN VIVO por el Mundial 2026: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

¿A qué hora juega Senegal vs Irak por el Mundial?

Este encuentro en Perú se podrá seguir desde las 2.00 p. m. A continuación, la lista de horarios para otros países del continente para que no te pierdas este partidazo.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

¿Cómo ver el partido de Senegal vs Irak por el Mundial 2026?

Para ver este partido en suelo peruano, podrás hacerlo por la señal de DSports, mientras que vía streaming estará disponible en DGO y plataformas como Paramount+.

  • Argentina: Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
  • Chile: DSports, DGO, Paramount+
  • Colombia: DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Ecuador: DSports, DGO, Paramount+
  • Guyana: DSports Caribbean, ENet TV
  • Paraguay: Unicanal
  • Perú: DSports, DGO, Paramount+
  • Surinam: DSports Caribbean, Bluu
  • Uruguay: DSports, DGO, AUF TV, Paramount+
  • Venezuela: DSports, DGO, Inter

Clasificación para el puesto del Mejor Tercero

Así va la clasificación para el puesto de mejor tercera, con Bosnia como la primera clasificada. Cabe mencionar que pasan los ocho primeros.

N.°PaísPJDGPts
1Bosnia-Herzegovina3-14
2Suecia203
3Croacia2-13
4Corea del Sur3-13
5Argelia2-23
6Paraguay2-23
7Escocia3-33
8Cabo Verde202
9Bélgica202
10RD Congo2-11
11Ecuador2-11
12Senegal2-30
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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