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¿A qué hora juega Cabo Verde vs Arabia Saudita y dónde ver el partido por el Mundial 2026?
Cabo Verde y Arabia Saudita se verán las caras en la tercera jornada del Grupo H del Mundial 2026, en un duelo que será clave para definir el destino de ambas selecciones.
Se viene la tercera jornada del Grupo H entre Cabo Verde y Arabia Saudita por el Mundial 2026, un encuentro que promete dar más de una emoción, pues esta agrupación, donde también se encuentran España y Uruguay, es una de las más parejas. Una serie de resultados positivos servirán para que el elenco caboverdiano pueda soñar con clasificarse a dieciseisavos de final. Cabe mencionar que, de momento, el elenco africano estaría clasificando como uno de los mejores terceros, ocupando la octava casilla.
¿A qué hora juega Cabo Verde vs Arabia Saudita por el Mundial 2026?
Este encuentro está programado para seguirse desde las 8.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países del continente.
- México: 7.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
- Chile, Argentina, Uruguay, Brasil: 10.00 p. m.
¿Dónde ver Cabo Verde vs Arabia Saudita por el Mundial 2026?
Para seguir este compromiso desde Perú, podrás hacerlo por la señal de DSports. Además, tienes la opción de verlo vía streaming mediante DGO y Paramount+.
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: SporTV 2, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Paraguay: Unicanal
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Inter
Clasificación para el puesto del Mejor Tercero
Así va la clasificación para el puesto del Mejor Tercero, donde un resultado positivo de Cabo Verde podría clasificarlo. Hay que mencionar que pasan los ocho primeros.
|N.°
|País
|PJ
|DG
|Pts
|1
|Bosnia-Herzegovina
|3
|-1
|4
|2
|Suecia
|2
|0
|3
|3
|Croacia
|2
|-1
|3
|4
|Corea del Sur
|3
|-1
|3
|5
|Argelia
|2
|-2
|3
|6
|Paraguay
|2
|-2
|3
|7
|Escocia
|3
|-3
|3
|8
|Cabo Verde
|2
|0
|2
|9
|Bélgica
|2
|0
|2
|10
|RD Congo
|2
|-1
|1
|11
|Ecuador
|2
|-1
|1
|12
|Senegal
|2
|-3
|0
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