¿A qué hora juega Uruguay vs España y qué canal transmite partido del Mundial 2026?

La etapa de grupos del Mundial 2026 llega a su final y uno de los partidos más atractivos será el que protagonizarán Uruguay vs España en el Estadio Guadalajara, más conocido como Estadio Akron. La ‘Roja’ necesita sumar para terminar primera del grupo, mientras que los ‘charrúas’ están obligados a ganar para no quedar eliminados. Revisa el horario confirmado y en qué canal pasan el partido.

¿A qué hora juega Uruguay vs España?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido entre Uruguay y España:

Perú, Ecuador y Colombia: 7.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.

México y Centroamérica: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 8.00 p. m.

España: 2.00 a. m.

¿Dónde ver Uruguay vs España EN VIVO?

El encuentro entre Uruguay vs España se podrá ver EN VIVO Y GRATIS a través de América TV (canal 4), disponible en señal abierta en todo el Perú. Además, DirecTV Sports ofrecerá la transmisión para el resto de Sudamérica. En Uruguay, la señal de Canal 5 y AUF TV serán las encargadas de transmitir el partido para todo el país.

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde y complicó su clasificación

¿Qué canal transmite partido de Uruguay vs España?