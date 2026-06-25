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Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Nueva Zelanda vs. Bélgica chocan este viernes por la fecha 3 del grupo G del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Nueva Zelanda vs. Bélgica se enfrentan este viernes 26 de junio, en el Estadio BC Place de Vancouver, en un encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo G del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te damos a conocer los horarios en diversos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
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Nueva Zelanda vs. Bélgica: horario del partido
Si disfrutas viendo los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Nueva Zelanda vs. Bélgica, por la tercera fecha del grupo G, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:
- México y Centroamérica: 9.00 p. m.
- Perú: 10.00 p. m.
- Colombia: 10.00 p. m.
- Ecuador: 10.00 p. m.
- Bolivia: 11.00 p. m.
- Chile: 11.00 p. m.
- Venezuela: 11.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 11.00 p. m.
- Argentina: 12.00 a. m. (del sábado 27)
- Brasil: 12.00 a. m. (del sábado 27)
- Paraguay: 12.00 a. m. (del sábado 27)
- Uruguay: 12.00 a. m. (del sábado 27)
- España: 5.00 a. m. (del sábado 27)
¿Dónde ver Nueva Zelanda vs. Bélgica?
- Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Paraguay: Trece
- México: VIX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Universo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
Nueva Zelanda vs. Bélgica por el grupo G del Mundial 2026
Será la primera vez en la historia que las selecciones de Nueva Zelanda y Bélgica se vean las caras en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con lo ocurrido en el grupo G, los 'Red Devils' tienen más opciones de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ya que no han perdido ningún encuentro, a diferencia de los 'All Whites', que vienen de caer ante Egipto.
Bélgica, con 2 puntos, ha decepcionado pese a tener un plantel poderoso y necesita una victoria para intentar quedar primero en su grupo, aunque ya no depende de sí mismo para lograrlo. Por su parte, Nueva Zelanda también necesita los tres puntos para no despedirse temprano de esta Copa del Mundo.
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