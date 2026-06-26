Fabrizio Roca, ex Sport Boys, remece el mercado y firmó por club campeón peruano: "Jerarquía"

Fabrizio Roca, exfigura de Sport Boys, es nuevamente noticia tras finalizar su paso por Alianza Universidad en la Liga 2 y concretar su fichaje a un club que se coronó campeón provincial de Trujillo y busca ganar la fase departamental de La Libertad en la Copa Perú: estamos hablando de Juventud Bellavista.

Fabrizio Roca, exfutbolista de Sport Boys, fichó por club campeón peruano

Roca es nuevo jugador del Juventud Bellavista de Trujillo con el objetivo de salir campeón de la Etapa Departamental de La Libertad en la Copa Perú y así estar presente en la fase final.

El delantero peruano, figura de Sport Boys, fue presentado en el equipo trujillano como uno de sus flamantes refuerzos junto a Carlos Ascues, quien también llega de Alianza Universidad de Huánuco.

"El Club Juventud Bellavista FBC le da la más cordial bienvenida a Fabrizio Fernando Roca Reyes, delantero peruano de 24 años, quien se suma a nuestra institución para afrontar la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026", empezó a anunciar el equipo.

“Hoy, su talento, potencia, movilidad y capacidad goleadora llegan a Juventud Bellavista FBC para reforzar nuestro objetivo de seguir dejando en alto el nombre de La Esperanza y la provincia de Trujillo en la Copa Perú”, finalizó.