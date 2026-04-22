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José Rivera puso el 4-1 y Universitario aplasta a Deportivo Garcilaso en el Monumental
José Rivera, más conocido como el 'Tunche', marcó el 4-1 de Universitario en el Estadio Monumental y 'baila' a Deportivo Garcilaso.
Universitario de Deportes derrota cómodamente por 4-1 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental. Los merengues sellaron la goleada en casa con un enorme gol de José Rivera y se meten en la lucha por llevarse el título del Torneo Apertura 2026, y por consecuencia acercarse al tetracampeonato de la Liga 1.
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Para cerrar la humillación de la 'U' al 'Pedacito del Cielo', el popular 'Tunche' marcó de forma sensacional el cuarto tanto a los 83 minutos del segundo tiempo. De esta forma, el cuadro de Ate se mete en la cuarta casilla de la tabla de posiciones y está cerca de los líderes del campeonato nacional.
Y es que ahora Universitario de Deportes alcanzó los 21 puntos y se ubica a cinco unidades de Alianza Lima y Los Chankas en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. No obstante, al cuadro de Andahuaylas todavía le queda un partido pendiente ante Cienciano este jueves 23 de abril y promete ser clave.
Ahora, el equipo de Jorge Araujo se prepara para lo que será el encuentro ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental de Ate, este domingo 26 de abril. Luego, el siguiente miércoles chocarán con Nacional de Uruguay por la fecha número 3 de la Copa Libertadores 2026.
Próximo partido de Universitario
Universitario recibirá a Alianza Atlético el próximo domingo 26 de abril por el Torneo Apertura 2026, en el Estadio Monumental de Ate. El partido iniciará a las 18.00 horas y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Además, podrás verlo totalmente online en Movistar Play y DGO.
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