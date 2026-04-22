Atlético Grau no podrá contar con titular indiscutible ante Alianza Lima por curiosa cláusula

El Patrimonio de Piura llega al duelo ante Alianza Lima tras golear a Sporting Cristal, pero no podrá contar con su pieza indiscutible.

Atlético Grau jugará contra Alianza Lima en el Mansiche de Trujillo.
Atlético Grau jugará contra Alianza Lima en el Mansiche de Trujillo.
Atlético Grau viene de sacar una importante victoria por 4-1 ante Sporting Cristal y este fin de semana enfrentará a Alianza Lima en Trujillo. Sin embargo, acaba de recibir una pésima noticia de cara a este duelo y es que no podrá contar con un titular indiscutible para enfrentar a los dirigidos por Pablo Guede. ¿De quién estamos hablando? Cristian Neira.

El ‘Rusito’ se ha vuelto una pieza indiscutible en el Patrimonio de Piura, pues de los 11 partidos que ha jugado el conjunto de Atlético Grau, Cristian Neira ha sido titular en 10 de ellos y solamente fue suplente cuando perdieron por 2-0 ante Los Chankas. Además, tiene dos asistencias en su haber y es el ‘cerebro’ del equipo que actualmente está siendo dirigido por Gerardo Ameli.

No obstante, el argentino no podrá contar con Cristian Neira ante Alianza Lima, pues el mediocampista de 25 años aún pertenece al cuadro victoriano hasta finales de este 2026 y, según informó en sus redes sociales el periodista Ernesto Jerónimo, ha sido descartado por la cláusula que no le permite jugar contra el equipo al cual pertenece.

Recordemos que el ‘Rusito’ fichó por los íntimos en 2024, pero luego fue prestado a Cienciano en 2025 y este 2026 lo volvieron a ceder al Patrimonio de Piura en condición de préstamo.

Cristian Neira no jugará ante Alianza Lima.

Cristian Neira no jugará ante Alianza Lima.

¿Cuándo juegan Atlético Grau vs Alianza Lima?

El duelo entre Atlético Grau vs Alianza Lima por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 se jugará este domingo 26 de abril en el Estadio Mansiche de Trujillo.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Alianza Lima?

Atlético Grau vs Alianza Lima jugarán a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Atlético Grau vs Alianza Lima?

La transmisión del Atlético Grau vs Alianza Lima estará a cargo del canal L1 Max, que puedes ver en Claro, DirecTV, Movistar, Best Cable y otras operadoras; también puedes seguirlo vía streaming en L1 Play.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

