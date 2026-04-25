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Universitario pierde a figura clave para el partido contra Alianza Atlético: "Tiene una..."
¿Peligra su participación en la Copa Libertadores? Se conoció que la ‘U’ perderá a una de sus figuras para el encuentro por la fecha 12 del Apertura.
Universitario de Deportes deberá enfrentar a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho encuentro se disputará en el Estadio Monumental, por lo que los dirigidos por Jorge Araujo buscarán sumar de a tres para ilusionarse con quedarse con la primera parte del torneo local.
Previo al duelo, se informó que una de las figuras en el esquema de la 'U' no estará presente en este compromiso, debido a una lesión sufrida en el partido ante Deportivo Garcilaso. Por ello, no será arriesgado, con la intención de que llegue en óptimas condiciones al encuentro de Copa Libertadores frente a Nacional. ¿De quién se trata?
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Universitario pierde a figura clave para el partido contra Alianza Atlético
De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, el jugador en cuestión es Caín Fara, quien ha venido realizando buenos partidos con la crema. Según la información, el argentino tiene una molestia en el tobillo, por lo que lo guardarán para este encuentro.
"Información de Universitario de Deportes: Caín Fara no estará mañana ante Alianza Atlético. Tiene una molestia en el tobillo y se decidió cuidarlo para que llegue al partido de Copa Libertadores ante Nacional", escribió Peralta vía X.
Caín Fara no estará para el partido contra Alianza Atlético
¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Atlético?
Universitario de Deportes jugará ante Alianza Atlético este domingo 26 de abril, en un partido que podrá verse desde las 6.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max, disponible en la parrilla de Movistar, y también podrá seguirse vía streaming a través de L1 Play.
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