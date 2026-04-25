Ex Emelec se luce con camiseta de Universitario y emociona a hinchas con mensaje: "En casa"

Universitario de Deportes está enfocado en poder recuperar su mejor nivel y pelear hasta el final el título del Torneo Apertura 2026. Los merengues no renuncian en su objetivo de conquistar la Liga 1. En medio de sus preparativos para su duelo ante Alianza Atlético, un exjugador de Emelec sorprendió a los hinchas con un ilusionador mensaje luciendo la camiseta crema.

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Ex Emelec se luce con camiseta de Universitario y emociona a hinchas con mensaje

Uno de los jugadores que mejor rendimiento viene mostrando en la ‘U’ es Caín Fara. El defensa argentino ya se consolidó como titular y es de los más destacados en medio del mal momento del equipo. Precisamente, durante el último partido ante Deportivo Garcilaso logró hacer su debut como goleador y no dudó en mostrar su alegría.

Mediante su cuenta de Instagram, el zaguero de 32 años remarcó este logro en su carrera y no dudó en expresar su gran satisfacción por anotar su primer gol nada más y nada menos que en el Estadio Monumental, junto al apoyo de la hinchada. Asimismo, señaló que su gran emoción por jugar en Universitario.

Caín Fara expresó su gran emoción por anotar con Universitario

“Hay momentos que quedan para siempre. Mi primer gol con esta camiseta y en casa. Soy un privilegiado por poder vestir estos colores. Gracias a toda la gente por el cariño, por el apoyo incondicional y por la energía que transmiten. Todos juntos hasta el final. ¡Vamos nosotros!”, fue el mensaje que compartió el jugador.

Del mismo modo, Caín Fara se tomó el tiempo de agradecer a los hinchas por su apoyo incondicional desde su llegada, destacando la energía que producen en las tribunas. Por otro lado, remarcó su deseo de pelear por el título hasta el último partido.

Números de Caín Fara con Universitario

Desde su llegada al cuadro crema, Caín Fara logró quedarse con el puesto de titular por encima de jugadores como Aldo Corzo o César Inga. Además, su aporte defensivo fue vital en los 13 partidos que ha disputado en esta temporada, cada uno de ellos como titular, al punto que 6 de los duelos que jugó, la ‘U’ terminó con la valla invicta.

Caín Fara y su paso por Emelec de Ecuador

Caín Fara ha paseado su futbol en varios equipos del fútbol argentino y ecuatoriano. Uno de ellos fue Emelec, club al que llegó en la temporada 2023 y tuvo una aceptable regularidad. Sin embargo, no terminó destacando como se esperaba en los 18 partidos que disputó, por lo que al año siguiente no continuó en el equipo.