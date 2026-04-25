DT de Nacional dio fuerte comentario sobre Universitario tras la salida de Rabanal: "Deriva..."

Universitario de Deportes optó por finalizar el contrato con Javier Rabanal debido a los resultados desfavorables obtenidos tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. En este contexto, Nacional, que será su próximo oponente en el principal torneo internacional de Sudamérica, expresó una opinión contundente sobre la situación del equipo merengue a través de su entrenador, Jorge Bava.

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Técnico de Nacional, Jorge Bava, dio rotundo comentario sobre Universitario tras la salida de Javier Rabanal

La partida de Javier Rabanal de Universitario ha desestabilizado por completo la planificación de Nacional para el enfrentamiento en la Libertadores 2026. Según lo admitió su entrenador, Bava, la incertidumbre respecto al nuevo equipo técnico de Universitario obliga a su cuerpo técnico a prepararse para diversos escenarios posibles.

El entrenador uruguayo indicó que en este momento está evaluando las cualidades individuales del equipo merengue. Mientras tanto, espera saber si la ‘U’ continuará con Jorge ‘Coco’ Araujo como técnico provisional o si optará por contratar a un nuevo entrenador para el próximo desafío.

Universitario se enfrentará a Nacional por la jornada 3 de la Copa Libertadores 2026

“De Universitario estamos viendo patrones generales, a la espera de lo que pueda pasar con su situación, si mantienen el interinato o si contratan otro DT. Obviamente tenemos que hacer un análisis más general del juego y de las características de los jugadores, porque estamos un poco a la deriva en eso”, expresó.

A pesar de la incertidumbre respecto al enfoque que adoptará Universitario de Deportes, el entrenador de Nacional, Jorge Bava, se presentará en el Estadio Monumental con una actitud ofensiva y con la determinación de obtener los tres puntos.

“Es un partido que tenemos que ir a buscar, ir a ganarlo, porque nos puede posicionar muy bien en nuestra llave. Independientemente de lo que haga el rival, tenemos que ir a buscar el partido”, sentenció el DT del cuadro uruguayo.

Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

Universitario recibirá a Nacional el miércoles 29 de abril a las 9.00 p. m. por la jornada 3 del grupo B de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Monumental de Ate.