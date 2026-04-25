‘Chiquito’ genera polémica al decir que en la ‘U’ le hicieron la camita a Rabanal: "Una echada de..."

¡Lo dijo todo! En una reciente edición del programa ‘Entre Palo’, se conversó sobre diversos temas relacionados al fútbol. Sin embargo, en un momento determinado, al exportero Juan ‘Chiquito’ Flores se le consultó si, desde su perspectiva, hubo la tan llamada ‘camita’ hacia Javier Rabanal, por parte de los jugadores de Universitario de Deportes.

Esto se da en un contexto posterior al partido contra Melgar, que fue el último que dirigió el técnico español como entrenador crema, pues tras el 2-1 en Arequipa fue destituido. El elenco estudiantil no había mostrado un gran rendimiento en ese encuentro, siendo ‘vacunado’ en los primeros minutos. Muy distinto fue lo ocurrido en el partido ante Deportivo Garcilaso, donde los cremas hicieron respetar la localía y se impusieron con un 4-1 en el Monumental.

Es en este sentido que muchos hinchas resaltaron la gran diferencia de nivel de los jugadores, por lo que el exportero de Universitario dio una polémica respuesta.

‘Chiquito’ genera polémica al decir que en la ‘U’ le hicieron la camita a Javier Rabanal

Tras la pregunta, el exportero señaló que los jugadores de la ‘U’ se echaron, pero que esto no es algo que se ve tan seguido.

“¿Ha habido echada, usted que le ha tocado jugar o no ha habido camita? Una echada de ***. Yo sí, la verdad. En la U, no se ve echada, ¿sabes? Pero esta vez sí, para mí que no han querido al técnico, lo han cocinado”.

“Claro, obviamente ese técnico le da mucha chamba a los jugadores, entonces se han aburrido. ¿Sabes qué? No, no entiendo tu sistema, que bla bla bla. Esas son ya niñerías. Y los criticaban mucho también. Qué raro que con Garcilaso metan cuatro. Si antes con las justas empataban 1 a 1, no metían goles y ahora meten cuatro”, fueron las palabras de Flores.