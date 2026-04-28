Santiago González abrió el marcador con un espectacular gol en Matute. | Foto: captura/ESPN

Santiago González sacó un tremendo derechazo para poner el 1-0 de Sporting Cristal sobre Junior

El 'Santi' recibió un pase de pecho de Luis Iberico y sacó un fuerte remate en el corazón del área para abrir el marcador ante Junior de Barranquilla.