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Sporting Cristal ganó 2-0 a Junior en Matute por la Libertadores
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Santiago González abrió el marcador con un espectacular gol en Matute. | Foto: captura/ESPN

Santiago González sacó un tremendo derechazo para poner el 1-0 de Sporting Cristal sobre Junior

El 'Santi' recibió un pase de pecho de Luis Iberico y sacó un fuerte remate en el corazón del área para abrir el marcador ante Junior de Barranquilla.

Gary Huaman
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