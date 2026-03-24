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ALERTA para viajeros por presencia del ICE en aeropuertos de EE. UU.: ¿los agentes pueden arrestarte? Lo que debes saber para evitar problemas
La presencia de agentes del ICE en aeropuertos de Estados Unidos preocupa a viajeros. Entérate qué pueden (y no pueden) hacer para evitar conflictos y demoras.
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Durante el reciente cierre parcial del gobierno, las autoridades federales desplegaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en algunos aeropuertos de Estados Unidos con el objetivo de “ayudar” a gestionar las largas filas provocadas por la escasez de personal. Sin embargo, la presencia de estos oficiales en puntos de control genera dudas y preocupación entre los viajeros sobre sus funciones reales y los riesgos potenciales al pasar por seguridad.
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Aunque el gobierno afirma que los agentes del ICE solo están ahí para apoyar, la medida ha levantado interrogantes porque estos oficiales no están capacitados en seguridad aeroportuaria como los agentes de la TSA, y su papel central en la agenda de control migratorio puede influir en cómo son percibidos por el público. A continuación te explicamos lo que sí pueden hacer, lo que no, y cómo evitar problemas si viajas próximamente.
Qué funciones pueden y no pueden realizar los agentes del ICE en aeropuertos
Los agentes del ICE han sido vistos cerca de las filas y puntos de control de seguridad en terminales como parte del intento federal de aliviar la congestión. No obstante, su entrenamiento no cubre seguridad aérea, como la operación de rayos X, revisión de equipaje o cacheos, tareas que corresponden exclusivamente a los oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).
¿Pueden los agentes del ICE arrestarte en un aeropuerto?
Expertos en seguridad aeroportuaria han señalado que el ICE podría ayudar en tareas de apoyo logístico, como orientar a los viajeros o gestionar multitudes, pero no tienen autoridad ni capacitación para reemplazar los procedimientos de seguridad de la TSA. Incluso con su presencia, seguirán viéndose largas filas en muchos aeropuertos, y su impacto en la agilización del proceso puede ser limitado.
¿Pueden los agentes del ICE arrestarte en un aeropuerto?
La respuesta corta: sí, bajo ciertas circunstancias, pero no por cuestiones de control de seguridad rutinario. Los agentes del ICE tienen la facultad de arrestar a individuos si existe causa probable de un delito migratorio u otro delito federal, como si hubiese una orden de arresto vigente en su contra o si se detecta una violación significante de las leyes de inmigración.
Sin embargo, su simple presencia en los puntos de control de seguridad no significa que te vayan a detener por viajar, ni tienen autoridad para revisar tu documentación de viaje más allá de casos específicos relacionados con inmigración o detenciones autorizadas por la ley. Si no hay motivos para sospechar un delito, no deberían detenerte solo por estar en el aeropuerto. Para evitar problemas, asegúrate de tener tus documentos de viaje en orden, responder con tranquilidad a preguntas del personal de seguridad y seguir todas las indicaciones del personal autorizado.
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