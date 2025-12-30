¿Quién tiene más chances de ganar el Mundial 2026?: La respuesta de las simulaciones

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Con los grupos definidos en los sorteos y las sedes ya confirmadas, un estudio hecho con inteligencia artificial y análisis de datos dio como resultado las cuatro selecciones que tienen más chances de levantar el trofeo más codiciado del fútbol internacional.

En concreto, la IA simuló el torneo entero en más de mil ocasiones, tomando en cuenta la estadística y otros parámetros numéricos y contextuales. Según los modelos, la final más probable es España contra Argentina, con chances casi empatadas de que ambas selecciones se queden con el título.

Sin embargo, el fútbol es fútbol. La realidad es que nadie tiene un resultado firmado, ni siquiera estos dos combinados que tienen la fuerza de un huracán.

España, la favorita de analistas y sitios de apuestas

España aparece como el equipo mejor posicionado en las simulaciones y es desde hace un tiempo el equipo mejor valorado por los analistas.

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega al Mundial 2026 como número uno del ranking FIFA y con una fase de clasificación impecable, tanto en resultados como en sensaciones. En el modelo que la IA predijo, España superaría la fase de grupos en el torneo que se celebrará en Norteamérica sin mayores sobresaltos.

En el modelo se pondera que es una selección sólida de principio a fin. En el mediocampo administra tiempos y la defensa concede poco. Adelante, jugadores como Lamine Yamal o Nico Williams hacen el trabajo de gol.

Aunque en el fútbol la dependencia de "un delantero estrella" suele ser una preocupación, esta selección ha podido prosperar incluso en ocasiones de lesión o ausencia de los nombres más importantes. Por esos motivos, es una de las que llegaría a la final según la IA.

El campeón vigente que quiere ir por la cuarta estrella

La Selección Argentina se juega todo en este Mundial. No solamente por la identidad futbolera de los argentinos, sino también porque es, con altas probabilidades, el último Mundial de Lionel Messi.

Los dirigidos por Scaloni fueron campeones del mundo y bicampeones de América. Estos datos fueron introducidos a los modelos y por eso la Albiceleste aparece como el otro gran polo del torneo según las simulaciones.

Además, la IA no solamente los ve en la final, sino que en el 52% de las finales simuladas, Argentina termina levantando la Copa. Los números analizados en los modelos dejan ver que en partidos cerrados, Argentina tiene una tasa de resolución favorable, especialmente en definiciones ajustadas.

Eso sí, ni en las simulaciones deja de sufrir. No es un dato menor que el 11% de las finales simuladas se hayan definido por penales.

La que se quedó "con la sangre en el ojo"

La Selección de Francia es el tercer gran candidato según la IA, un equipo que todavía tiene una herida por la final de Qatar 2022, que se les escapó en los penales.

Haber perdido un Mundial por penales, tras una remontada histórica liderada por un único jugador, no es fácil de digerir. Y, en términos competitivos, suele transformarse en motivación.

Francia cuenta con uno de los planteles más completos del mundo y con un "golden boy" que bate récords históricos, Kylian Mbappé. Sin embargo, esta ventaja competitiva puede ser también su "talón de Aquiles", ya que en las simulaciones el impacto del delantero es determinante en fases avanzadas.

Francia supera grupos y eliminatorias con autoridad, aunque aparece con menor consistencia que España o Argentina en finales cerradas en los patrones detectados por la IA. Según los modelos, el combinado francés llega lejos casi siempre, pero su tasa de conversión en títulos es ligeramente inferior.

Inglaterra, un tapado "destapado"

La Selección de Inglaterra aparece en las simulaciones como el candidato que menos ruido hace, pero en ocasiones esto puede ser algo muy positivo, ya que entra a las canchas con menos presión que Argentina o España.

Uno de los datos que más peso tiene en los modelos es su fase de clasificación. Inglaterra terminó invicta y sin recibir goles, un indicador clave de solidez defensiva y control de partidos.

A lo anterior se suma que Harry Kane, está en un gran momento y llega al Mundial tras consolidarse como uno de los delanteros más completos, habiendo mejorado su juego colectivo. Su evolución en el Bayern Múnich mejora notablemente el rendimiento ofensivo del equipo en las simulaciones.

Otro factor decisivo es la gestión desde el banquillo, potenciada por la llegada de Thomas Tuchel. El técnico alemán no dudó en tomar decisiones fuertes durante la clasificación, priorizando equilibrio táctico por sobre jerarquías, algo que la IA valora especialmente en torneos largos.

Inglaterra ya no depende tanto del talento individual, sino que tiene recambios reales en casi todas las posiciones y experiencia acumulada en instancias finales, esto la convierte en una de las que posiblemente llegue a la final.

Sin embargo, faltan todavía meses para el pitido inicial y, si bien España y Argentina parten con ventaja, Francia acecha con sed de revancha e Inglaterra madura en silencio.

El torneo Mundial siempre reserva giros inesperados, por eso es el evento más importante del fútbol, que tendrá a millones al borde del asiento.

