0
EN DIRECTO
Perú vs Colombia EN VIVO HOY por Copa Panamericana de Vóley

Mientras Cristal presenta a Benavente, Universitario luce a figura de talla internacional

En medio del mercado de fichajes de la Liga 1 Perú, Universitario sorprendió a sus hinchas con un atacante de talla internacional y titular de selección.

Erickson Acuña
Universitario de Deportes y una llamativa publicación para sus hinchas.
Universitario de Deportes y una llamativa publicación para sus hinchas. | Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

El Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú sigue sorprendiendo con el mercado de fichajes en el que diversos jugadores son presentados, algunos con experiencia en selección. En ese contexto, Universitario de Deportes captó la atención de sus hinchas al lucir a un atacante de talla internacional. ¿De quién se trata? 

Sporting Cristal y una llamativa noticia para sus hinchas.

PUEDES VER: El cuarto refuerzo que anunciará Sporting Cristal para luchar por el Clausura: “Es…”

Cabe señalar que el cuadro crema es un firme candidato para conquistar el título de la temporada, por lo que no dudó en priorizar el mercado de pases donde ha tenido importantes incorporaciones con quienes viene consiguiendo buenos resultados. En ese contexto, una publicación de la ‘U’ mostró a una figura de selección. 

Universitario lucha por el título de la temporada 2025

Tal como pudo verse en las recientes publicaciones de Universitario, el volante Edison Flores estuvo en los entrenamientos con el plantel de Jorge Fossati previo al choque ante Sport Boys de este sábado. El popular ‘Orejas’ no estuvo en el partido frente a Alianza Universidad, por lo que podría estar liderando el ataque nuevamente.

De esta manera, horas después de la presentación de Luis Abram y Cristian Benavente por Sporting Cristal, y en medio del mercado de fichajes, la ‘U’ mostró algunas imágenes de los trabajos con la presencia del volante peruano junto a sus demás compañeros.

Edison Flores es una de las figuras del elenco crema | Foto: Universitario

Si bien solo se trata de una publicación sobre los entrenamientos del elenco merengue pensando en la seguidilla de intensos partidos, lo cierto es que no dejó de llamar la atención de sus seguidores e hinchas en las redes sociales.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Corte ratifica condena de 3 años y 6 meses por estafa a Diego Churín, delantero de Universitario

  2. Alianza Lima presumió a su último fichaje a días de que cierre el mercado: "ADN blanquiazul"

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano