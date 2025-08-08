Mientras Cristal presenta a Benavente, Universitario luce a figura de talla internacional

El Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú sigue sorprendiendo con el mercado de fichajes en el que diversos jugadores son presentados, algunos con experiencia en selección. En ese contexto, Universitario de Deportes captó la atención de sus hinchas al lucir a un atacante de talla internacional. ¿De quién se trata?

Cabe señalar que el cuadro crema es un firme candidato para conquistar el título de la temporada, por lo que no dudó en priorizar el mercado de pases donde ha tenido importantes incorporaciones con quienes viene consiguiendo buenos resultados. En ese contexto, una publicación de la ‘U’ mostró a una figura de selección.

Universitario lucha por el título de la temporada 2025

Tal como pudo verse en las recientes publicaciones de Universitario, el volante Edison Flores estuvo en los entrenamientos con el plantel de Jorge Fossati previo al choque ante Sport Boys de este sábado. El popular ‘Orejas’ no estuvo en el partido frente a Alianza Universidad, por lo que podría estar liderando el ataque nuevamente.

De esta manera, horas después de la presentación de Luis Abram y Cristian Benavente por Sporting Cristal, y en medio del mercado de fichajes, la ‘U’ mostró algunas imágenes de los trabajos con la presencia del volante peruano junto a sus demás compañeros.

Edison Flores es una de las figuras del elenco crema | Foto: Universitario

Si bien solo se trata de una publicación sobre los entrenamientos del elenco merengue pensando en la seguidilla de intensos partidos, lo cierto es que no dejó de llamar la atención de sus seguidores e hinchas en las redes sociales.