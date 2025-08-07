Goleador de Napoli dio firme calificativo a los hinchas de Universitario tras los 101 años: "Es muy..."
Universitario de Deportes celebra su 101° aniversario, mientras un goleador del Napoli sorprendió al brindar un contundente calificativo a los hinchas del equipo crema.
Universitario de Deportes cumplió 101 años de vida institucional y los hinchas lo celebran a lo grande. Un detalle que siempre se toma en cuenta al hablar del cuadro merengue es la presencia de la hinchada en el Estadio Monumental. Es por eso que un goleador del Napoli no dejó pasar la oportunidad y habló sobre la grandeza de la 'U'.
En la entrevista con el programa 'Mano a Mano', transmitido a través del canal de YouTube llamado "Denganche", Germán Denis, exgoleador de Universitario, Napoli, Atlanta y otros clubes, fue directo y contundente al hablar sobre el club crema en su 101 aniversario.
"Noté que el hincha es muy fiel a los colores. Fiel a la crema que en los últimos años fueron sufrimientos. Ahora hay que disfrutar el gran momento que están pasando. El club se lo merece por su historia y por su gente", afirmó en principio.
Video: DENGACHE
Para luego dar un firme comentario sobre cuánto y cómo son capaces los hinchas de Universitario en llenar el Estadio Monumental en cada fecha.
"Ningún equipo en Perú llena los estadios como lo hace la 'U' y a mí lo que me sorprendía era cada partido. El hincha era fiel, no se escuchaba puteada, malos humores, a pesar de estar en un mal momento; sin embargo, la gente siempre fue a apoyar", dijo de manera contundente.German Denis jugó en Napoli y anotó 15 goles en 72 partidos.
"Por otro lado, el goleador de Universitario en el año 2018 fue consultado sobre su perspectiva del duelo entre Universitario y Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Su respuesta fue muy tajante.
"Palmeiras tiene jerarquía, experiencia y jugadores con características individuales muy importantes, pero jugar en el Monumental no es fácil. La 'U' tiene que pensar en sí misma, con el equipo que tiene puede enfrentar a cualquier equipo de Sudamérica", culminó.
