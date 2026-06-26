- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Universitario vs Grau
- Noruega vs Francia
- Uruguay vs España
- Senegal vs Irak
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Egipto vs Irán
- Nueva Zelanda vs Bélgica
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
DNI gratuito en San Juan de Lurigancho: quiénes podrán acceder y cuáles son los requisitos de la campaña
La Municipalidad de SJL y RENIEC impulsan la campaña de DNI gratuito dirigida a poblaciones vulnerables, con el objetivo de facilitar el acceso a este documento.
Los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) tendrán la oportunidad de realizar diversos trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) sin costo alguno gracias a una nueva campaña gratuita organizada por la municipalidad y el RENIEC. La jornada contará con cupos limitados y estará dirigida a determinados sectores. ¿Quiénes se beneficiarán y cuáles son los requisitos?
PUEDES VER: ¿Cómo ayudar a los afectados por los terremotos de Venezuela? Enlaces oficiales para donar
La iniciativa de DNI gratis se llevará a cabo este martes 30 de junio, desde las 9:30 a. m., al costado del Mercado Vara de Oro, ubicado en la cuadra 8 de la avenida Gran Chimú. Durante la actividad, los asistentes podrán gestionar la renovación del DNI y otros trámites, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por los organizadores.
La campaña de DNI gratuito se desarrollará este 30 de junio en SJL.
Por otro lado, los beneficiarios de esta iniciativa se encuentran niños de 0 a 11 años, adolescentes de 12 a 16 años, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad. El objetivo es facilitar el acceso a la documentación de identidad para las poblaciones más vulnerables.
En cuanto a los requisitos, las personas que deseen renovar su DNI deberán presentar su documento anterior. En el caso de los menores de edad, será obligatorio acudir acompañados por sus padres. Si asisten con otro familiar, deberán presentar la partida de nacimiento de los padres para acreditar el vínculo correspondiente.
Asimismo, quienes deseen realizar un cambio de dirección en su Documento Nacional de Identidad deberán presentar un recibo de agua o de luz que permita verificar el nuevo domicilio. Las autoridades recordaron que la campaña dispone de un número limitado de atenciones, por lo que recomendaron asistir temprano para asegurar un cupo.
- 1
Municipalidad de Lima realiza HOY feria gastronómica "Maestro Cevichero": cuándo y dónde será el evento
- 2
Se recupera importante vía de Lima tras 10 años de abandono: mejoran calidad de vida de miles de vecinos
- 3
¿Cómo ayudar a los afectados por los terremotos de Venezuela? Enlaces oficiales para donar
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00