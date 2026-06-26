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DNI gratuito en San Juan de Lurigancho: quiénes podrán acceder y cuáles son los requisitos de la campaña

La Municipalidad de SJL y RENIEC impulsan la campaña de DNI gratuito dirigida a poblaciones vulnerables, con el objetivo de facilitar el acceso a este documento.

Angie De La Cruz
Revisa más información sobre la campaña de Reniec de DNI gratuito para vecinos de San Juan de Lurigancho.
Revisa más información sobre la campaña de Reniec de DNI gratuito para vecinos de San Juan de Lurigancho. | Composición: Líbero/Instagram
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Los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) tendrán la oportunidad de realizar diversos trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) sin costo alguno gracias a una nueva campaña gratuita organizada por la municipalidad y el RENIEC. La jornada contará con cupos limitados y estará dirigida a determinados sectores. ¿Quiénes se beneficiarán y cuáles son los requisitos?

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La iniciativa de DNI gratis se llevará a cabo este martes 30 de junio, desde las 9:30 a. m., al costado del Mercado Vara de Oro, ubicado en la cuadra 8 de la avenida Gran Chimú. Durante la actividad, los asistentes podrán gestionar la renovación del DNI y otros trámites, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por los organizadores.

DNI gratuito

La campaña de DNI gratuito se desarrollará este 30 de junio en SJL.

Por otro lado, los beneficiarios de esta iniciativa se encuentran niños de 0 a 11 años, adolescentes de 12 a 16 años, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad. El objetivo es facilitar el acceso a la documentación de identidad para las poblaciones más vulnerables.

En cuanto a los requisitos, las personas que deseen renovar su DNI deberán presentar su documento anterior. En el caso de los menores de edad, será obligatorio acudir acompañados por sus padres. Si asisten con otro familiar, deberán presentar la partida de nacimiento de los padres para acreditar el vínculo correspondiente.

Asimismo, quienes deseen realizar un cambio de dirección en su Documento Nacional de Identidad deberán presentar un recibo de agua o de luz que permita verificar el nuevo domicilio. Las autoridades recordaron que la campaña dispone de un número limitado de atenciones, por lo que recomendaron asistir temprano para asegurar un cupo.

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Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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