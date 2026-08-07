¿Cuál es el siguiente feriado de agosto 2026 en Perú, qué se celebra a nivel nacional y cuándo cae?

Tras la conmemoración de la Batalla de Junín este 6 de agosto, miles de peruanos ya consultan el calendario oficial para conocer cuál será el próximo día feriado de este mes. Esta fecha representa una oportunidad para descansar, realizar actividades familiares o participar en celebraciones religiosas que forman parte de la tradición nacional.

¿Cuál es el siguiente feriado de agosto 2026?

El siguiente feriado nacional será el domingo 30 de agosto, día en que el país celebra a Santa Rosa de Lima, considerada la primera santa de América y una de las figuras religiosas más importantes del Perú. Esta jornada está contemplada como feriado nacional, por lo que será de descanso obligatorio para los trabajadores de los sectores público y privado, conforme a la normativa vigente.

El 30 de agosto es un feriado nacional en Perú dedicado a conmemorar el Día de Santa Rosa de Lima.

Los trabajadores que laboren durante el feriado nacional del 30 de agosto, fecha en la que se conmemora a Santa Rosa de Lima, tienen derecho a una compensación económica especial si no reciben un descanso sustitutorio. En caso de que el trabajador reciba un descanso compensatorio en otra fecha, no corresponde el pago adicional por feriado laborado. Así será la remuneración extra:

Un pago por el feriado (ya está incluido en tu sueldo mensual).

por el feriado (ya está incluido en tu sueldo mensual). Un pago adicional por haber laborado durante el feriado.

por haber laborado durante el feriado. Un pago adicional correspondiente a una sobretasa del 100% sobre la remuneración diaria.

¿Qué se celebra el 30 de agosto?

Cada 30 de agosto se rinde homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de Lima, del Perú, de América y de Filipinas. Su legado de fe, solidaridad y servicio hacia los más necesitados la convirtió en un símbolo de la Iglesia Católica. Durante esta fecha se realizan misas, peregrinaciones y diversas actividades religiosas, siendo el Santuario de Santa Rosa, en el Centro de Lima, uno de los principales puntos de encuentro para los fieles.

¿Habrá fin de semana largo por Santa Rosa de Lima?

En 2026, el feriado por Santa Rosa de Lima caerá domingo 30 de agosto, por lo que coincidirá con el descanso habitual de gran parte de los trabajadores. Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado un día no laborable adicional que permita extender el fin de semana, por lo que las actividades se desarrollarán con normalidad el lunes 31 de agosto, salvo que se emita una disposición oficial.