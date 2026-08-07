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Epicentro del temblor en Perú HOY, viernes 7 de agosto EN VIVO: a qué hora y dónde se registró el último sismo, según el IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa sobre el sismo registrado hoy, viernes 7 de agosto de 2026, detallando la ubicación del epicentro y la magnitud.
Un nuevo sismo se registra este viernes 7 de agosto de 2026 en Perú, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El informe oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) comparte EN VIVO aspectos clave del fenómeno, incluyendo la hora en que ocurrió, la magnitud del temblor y la localización del epicentro. ¿Qué debes tomar en cuenta?
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IGP Temblor en Perú HOY, viernes 7 de agosto EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo
Temblor HOY, viernes 7 de agosto en Junín
- Fecha y Hora Local: 07/08/2026 07:10:33
- Magnitud: 3.6
- Profundidad: 9km
- Latitud: -12.22
- Longitud: -75.28
- Intensidad: III Huasicancha
- Referencia: 12 km al N de Huasicancha, Huancayo - Junín
Temblor en Loreto HOY, viernes 7 de agosto
- Fecha y Hora Local: 07/08/2026 00:01:47
- Magnitud: 4.2
- Profundidad: 152km
- Latitud: -7.58
- Longitud: -74.70
- Referencia: 42 km al SE de Contamana, Ucayali - Loreto
Bienvenidos
En esta nota de Líbero podrá revisar el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor registrado en Perú HOY, viernes 7 de agosto de 2026. Conoce el epicentro y magnitud del temblor.
¿Cómo se registran los sismos en el Perú?
La recopilación de datos sobre los sismos en Perú es responsabilidad del CENSIS, que utiliza la Red Sísmica Nacional. Esta red está compuesta por sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento, ubicados en diversas regiones del país.
Gracias a esta infraestructura, se pueden determinar aspectos clave de cada terremoto o temblor, como su origen, la energía liberada y su localización. Así, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) tiene la capacidad de ofrecer información precisa y oportuna sobre los eventos sísmicos que afectan al territorio nacional.
Recomendaciones sobre cómo actuar durante un sismo en Perú
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha emitido recomendaciones cruciales para actuar de manera segura durante un sismo, especialmente tras los últimos temblores:
- En primer lugar, es fundamental mantener la calma y adoptar medidas que minimicen los riesgos.
- Se sugiere ubicarse en un área segura, lejos de ventanas y objetos susceptibles de caer.
- Además, es importante evitar el uso de ascensores durante el movimiento sísmico.
- Conocer las rutas de evacuación en el hogar, lugar de trabajo o institución educativa también resulta esencial.
- Por último, se aconseja seguir las directrices oficiales proporcionadas por el IGP y las entidades de emergencia para garantizar una respuesta adecuada ante la situación.
¿Qué debe contener la mochila de emergencia?
En situaciones de emergencia, es fundamental contar con un kit de suministros que garantice la seguridad y el bienestar de las personas. Este debe incluir lo siguiente:
- Productos de higiene personal.
- Botiquín que contenga vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada y medicamentos básicos.
- Tener ropa de abrigo y alimentos no perecibles, como conservas, barras energéticas y frutos secos, junto con suficiente agua.
- Disponer de dinero en efectivo y artículos de comunicación, como una radio portátil y una linterna.
- Se deben considerar elementos específicos para bebés, adultos mayores y personas con necesidades particulares, asegurando así una atención integral en momentos críticos.
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