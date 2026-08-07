DT de Sport Boys reveló la charla privada con Zambrano y Trauco tras unirse al elenco rosado: "Costó"

Sport Boys y Alianza Lima se enfrentarán este sábado 8 de agosto por la fecha 4 del Torneo Clausura. Blanquiazules y Rosados se batirán a duelo en uno de los compromisos más atractivos del fin de semana, que además marcará el reencuentro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco con la escuadra de Matute. Como se recuerda, ambos jugadores llegaron a la ‘Misilera’ tras su polémica salida del cuadro blanquiazul a inicio de temporada.

Carlos Desio, DT de Sport Boys, reveló la charla privada que tuvo con Zambrano y Trauco

Al respecto, el entrenador del conjunto rosado, Carlos Desio, se pronunció a pocas horas del partido y dio a conocer la charla privada que sostuvo con ambos jugadores a su llegada al Boys. El estratega enfatizó en el trabajo que tuvo que realizar a nivel emocional con ambos jugadores, especialmente con Miguel Trauco.

“Les dije que esta es una nueva oportunidad, que se basen y se vuelquen al fútbol, que despejen la cabeza a través de eso y que no piensen tanto en lo otro. Me costó más Miguel (Trauco). Carlos (Zambrano) es más firme. Él me contó a mí que nada que ver (la denuncia en su contra), entonces yo no lo hablé, no ahondé en el tema. Yo quería que ellos estén con la mente despejada”, señaló Desio en entrevista para ‘Estudio Fútbol’.

Zambrano, Trauco y la denuncia que puso fin a su etapa en Alianza Lima

Cabe precisar que a inicio de año, una bomba estalló en Matute, luego que una joven de nacionalidad argentina denunció a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso, durante la gira que realizó el club en Montevideo, Uruguay, como parte de su pretemporada. Tras esta grave acusación, la directiva decidió dar por finalizados los contratos de los jugadores implicados.

Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima vs Sport Boys se llevará a cabo este sábado 8 de agosto a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional. El cuadro del primer puerto llega a este cotejo con la moral a tope tras sumar seis de nueve puntos y derrotar en la última fecha a Atlético Grau por 1-0.

Por su parte, los dirigidos por Pablo Guede buscan seguir en la cima del Torneo Clausura y ganar el título nacional sin necesidad de disputar una final. En la fecha anterior, los victorianos se impusieron por 3-1 sobre Alianza Atlético de Sullana en Matute.