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¿A qué hora juega Brasil vs Haití y en qué canal ver el partido por el Mundial 2026?
Conoce los horarios y dónde ver el partido entre la selección de Brasil vs. Haití por la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026.
La selección de Brasil se enfrentará a Haití por la segunda jornada del grupo C de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 el viernes 19 de junio, en el estadio Filadelfia, en Estados Unidos. Por eso, para que no te pierdas ningún detalle, te contamos a qué hora podrás presenciar el encuentro en distintos países y en qué canal ver el duelo entre ambas selecciones.
¿A qué hora juega Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?
Brasil y Haití tienen programado enfrentarse el viernes 19 de junio por el Mundial 2026 y el encuentro podrá verse en territorio peruano desde las 7.30 p. m. A continuación, te mostramos los horarios correspondientes para otras naciones del continente:
- México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
- Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 9.30 p. m.
- Estados Unidos (ET): 8.30 p. m.
- Estados Unidos (CT): 7.30 p. m.
- Estados Unidos (MT): 6.30 p. m.
- Estados Unidos (PT): 5.30 p. m.
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¿Dónde ver Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?
Para ver el encuentro entre las selecciones de Brasil vs. Haití por la segunda jornada del grupo C de la Copa del Mundo 2026, podrás sintonizar las señales de DIRECTV y su aplicación DGO. Otra opción será la plataforma de streaming Paramount+. A continuación, te mostramos los canales en diferentes países:
- Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports, DGO, Flow Sports y Paramount+.
- Bolivia: Red Uno, Tigo Sports Bolivia y Entel TV.
- Brasil: SportTV, Globo, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Disney+ Premium y CazéTV.
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.
- Paraguay: Unicanal.
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+.
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+.
- Estados Unidos: Fox Network, Telemundo, Fox One, SiriusXM y Fútbol de Primera Radio.
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter.
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