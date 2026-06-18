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¿A qué hora juega Brasil vs Haití y en qué canal ver el partido por el Mundial 2026?

Conoce los horarios y dónde ver el partido entre la selección de Brasil vs. Haití por la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026.

Luis Blancas
Hora y canal para ver Brasil vs Haití por el Mundial 2026
Hora y canal para ver Brasil vs Haití por el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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La selección de Brasil se enfrentará a Haití por la segunda jornada del grupo C de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 el viernes 19 de junio, en el estadio Filadelfia, en Estados Unidos. Por eso, para que no te pierdas ningún detalle, te contamos a qué hora podrás presenciar el encuentro en distintos países y en qué canal ver el duelo entre ambas selecciones.

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¿A qué hora juega Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

Brasil y Haití tienen programado enfrentarse el viernes 19 de junio por el Mundial 2026 y el encuentro podrá verse en territorio peruano desde las 7.30 p. m. A continuación, te mostramos los horarios correspondientes para otras naciones del continente:

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 9.30 p. m.
  • Estados Unidos (ET): 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (CT): 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (MT): 6.30 p. m.
  • Estados Unidos (PT): 5.30 p. m.
La selección brasileña desea salir campeón del Mundial 2026

La selección brasileña desea salir campeón del Mundial 2026

¿Dónde ver Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

Para ver el encuentro entre las selecciones de Brasil vs. Haití por la segunda jornada del grupo C de la Copa del Mundo 2026, podrás sintonizar las señales de DIRECTV y su aplicación DGO. Otra opción será la plataforma de streaming Paramount+. A continuación, te mostramos los canales en diferentes países:

  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports, DGO, Flow Sports y Paramount+.
  • Bolivia: Red Uno, Tigo Sports Bolivia y Entel TV.
  • Brasil: SportTV, Globo, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Disney+ Premium y CazéTV.
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.
  • Paraguay: Unicanal.
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+.
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+.
  • Estados Unidos: Fox Network, Telemundo, Fox One, SiriusXM y Fútbol de Primera Radio.
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter.
La selección de Haití busca dar el golpe y vencer a Brasil

La selección de Haití busca dar el golpe y vencer a Brasil

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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