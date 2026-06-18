¿A qué hora juegan Escocia vs Marruecos y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026?

Escocia vs Marruecos EN VIVO protagonizarán un emocionante encuentro por la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026 en el Gillette Stadium. Choque que se jugará desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de DSports, DGO, Paramount+ y DAZN. A continuación, podrás revisar todo acerca de este choque.

¿A qué hora juegan Escocia vs Marruecos por el Mundial 2026?

El partido entre Escocia y Marruecos por la segunda fecha del Mundial 2026 se jugará este viernes 19 de junio desde las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Gillette Stadium.

¿Dónde ver Escocia vs Marruecos por el Mundial 2026?

La transmisión del Escocia vs Marruecos por el Mundial 2026 estará a cargo de los canales DSports, DGO, Paramount+ y DAZN.

Escocia vs Marruecos: posibles alineaciones

Escocia : Angus Gunn, Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson, Ben Doak (Gannon-Doak), Lewis Ferguson, Scott McTominay, John McGinn, Lawrence Shankland y Che Adams.

: Angus Gunn, Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson, Ben Doak (Gannon-Doak), Lewis Ferguson, Scott McTominay, John McGinn, Lawrence Shankland y Che Adams. Marruecos: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous, Ismael Saibari y Brahim Díaz.

Escocia vs Marruecos: tabla de posiciones

Puesto Selección PJ DF Puntos 1 Escocia 1 1 3 2 Marruecos 1 0 1 3 Brasil 1 0 1 4 Haití 1 -1 0

Escocia vs Marruecos: previa del partido por el Mundial 2026

Escocia y Marruecos protagonizarán este viernes en el Gillette Stadium uno de los choques más atractivos y determinantes de la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026. Con los británicos mirando a todos desde la cima tras romper una sequía histórica y los Leones del Atlas con el pecho inflado tras plantarle cara a una potencia, el liderato del sector y medio boleto a los dieciseisavos de final se ponen en juego en una batalla que promete intensidad táctica y dientes apretados.

La selección de Escocia llega a la cita con los números a su favor, pero con la tarea de pulir su funcionamiento. El pragmático equipo de Steve Clarke sumó de a tres en su debut gracias a un solitario gol de John McGinn que venció la resistencia de Haití; sin embargo, el trámite dejó dudas y obligó a los europeos a sufrir más de la cuenta. Sabiendo que nunca han logrado encadenar dos victorias consecutivas en un gran torneo, la 'Tartan Army' buscará apoyarse en el orden de Scott McTominay y el empuje de Andy Robertson para resistir el cartel de víctima frente a los africanos, un rol en el que, según su propio entrenador, se sienten mucho más cómodos.

Por su parte, Marruecos salta al césped de Boston ratificando el estatus de gigante que se ganó en Qatar 2022. Los dirigidos por Walid Regragui vienen de regalar una exhibición de personalidad al rescatar un valioso empate 1-1 frente a Brasil con un tanto de Ismael Saibari, dejando la clara sensación de que la propuesta ofensiva y el orden táctico de su generación dorada están intactos. Favoritos en las casas de apuestas para llevarse el triunfo, los Leones del Atlas buscan hilvanar su sexto partido invicto en fases de grupos mundialistas y repetir la dosis de Francia 1998, cuando barrieron 3-0 a este mismo rival.