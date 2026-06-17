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México vs. Corea del Sur EN VIVO: alineaciones, a qué hora y dónde ver partido del Mundial 2026
No te pierdas el partido entre las selecciones de México vs. Corea del Sur por la fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026, este jueves 18 de junio.
Desde el Estadio Guadalajara de Zapopan, México se enfrentará a Corea del Sur por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, este jueves 18 de junio desde las 20.00 horas de Lima, Perú. El encuentro contará con transmisión de DirecTV para toda Latinoamérica. A continuación, te brindamos todos los detalles para que no te lo pierdas.
Los mexicanos vienen de vencer 2-0 a Sudáfrica y marchan líderes de su zona gracias a la diferencia de gol. Por su parte, los surcoreanos obtuvieron una victoria 2-1 sobre República Checa en su debut y se ubican en la segunda casilla de la tabla de posiciones. El país que gane este encuentro clasificará automáticamente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, por lo que será crucial para ambos.
México viene de vencer 2-0 a Corea del Sur.
México vs. Corea del Sur: horarios del partido
Te brindamos los horarios según tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 19.00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 22.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO México vs. Corea del Sur?
La transmisión del partido entre México vs. Corea del Sur, al igual que todo el Mundial 2026, será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica, aunque en Perú también podrás ver el duelo vía América TV. Asimismo, también cuentas con la opción de disfrutar el encuentro totalmente online vía DGO y América TVGO si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante.
Guía de canales para ver el México vs. Corea del Sur
- Perú: América TVGO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y TV 360
- Argentina: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
- Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia
- Ecuador: DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+
- Paraguay: GEN y Trece
- Uruguay: DSports, DGO, Disney+, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+
- Venezuela: DSports, DGO, Televen e Inter
- México: ViX
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Fox One, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
México vs. Corea del Sur: posibles alineaciones
- Posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julian Quiñones.
- Posible alineación de Corea del Sur (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu.
Fixture de México en el Mundial 2026
- Fecha 1 | México 2-0 Sudáfrica
- Fecha 2 | México vs. Corea del Sur - Jueves 18 de junio a las 20.00 horas
- Fecha 3 | Chequia vs. México - Miércoles 24 de junio a las 20.00 horas
Fixture de Corea del Sur en el Mundial 2026
- Fecha 1 | Corea del Sur 2-1 Chequia
- Fecha 2 | México vs. Corea del Sur - Jueves 18 de junio a las 20.00 horas
- Fecha 3 | Sudáfrica vs. Corea del Sur - Miércoles 24 de junio a las 20.00 horas
¿En qué estadio juega México vs. Corea del Sur?
El partido del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Estadio Chivas, conocido como Estadio Akron, ubicado en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México. Este recinto deportivo figura entre los principales del país y cuenta con capacidad para albergar a 49.850 espectadores.
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