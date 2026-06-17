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¿A qué hora juega Canadá vs Qatar y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Conoce a qué hora y dónde ver el partido entre Canadá vs. Qatar por la segunda fecha del grupo B de la Copa del Mundo 2026.

Luis Blancas
¿A qué hora juega y dónde ver Canadá vs Qatar por el Mundial 2026?
¿A qué hora juega y dónde ver Canadá vs Qatar por el Mundial 2026? | Composición: Líbero
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La selección de Canadá se enfrentará a Qatar por la segunda fecha del grupo B de la Copa del Mundo Norteamérica 2026, el jueves 18 de enero, en el estadio BC Place, en Vancouver, territorio canadiense. Por eso, te contamos a qué hora podrás presenciar el encuentro en distintos países y en qué canal ver el duelo entre ambas selecciones.

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¿A qué hora juega Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026?

Canadá y Qatar tienen programado enfrentarse el jueves 18 de junio por el Mundial 2026 y el encuentro podrá verse en territorio peruano desde las 5.00 p. m. Si estás fuera del país, a continuación te mostramos los horarios correspondientes para otras naciones del continente:

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (ET): 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (CT): 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (MT): 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (PT): 3.00 p. m.
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¿Dónde ver Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026?

Para ver el encuentro entre las selecciones de Canadá y Qatar por la segunda fecha del grupo B del Mundial 2026, podrás sintonizar las señales de DirecTV y su aplicación DGO. Otra opción será a través de la plataforma de streaming Paramount+.

  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO, Flow Sports y Paramount+.
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV.
  • Brasil: Disney+ Premium y CazéTV.
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+ y Chilevisión.
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.
  • Paraguay: Trece y Popu TV.
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+.
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+.
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter.
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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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