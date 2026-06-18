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Se pierde el Mundial: Koné sufrió terrorífica lesión que terminó en expulsión a jugador de Qatar

Ismael Koné sufrió una desgarradora lesión durante el partido entre Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026 y se perderá el resto del torneo.

Francisco Esteves
Koné sufrió terrorífica lesión que terminó en expulsión a jugador de Qatar.
Koné sufrió terrorífica lesión que terminó en expulsión a jugador de Qatar.
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¡Lamentable! Ismael Koné sufrió una terrible lesión durante el triunfo de Canadá sobre Qatar por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. El futbolista norteamericano se perderá el resto del torneo debido a que se tuvo que ir en camilla, auxiliado por el cuerpo médico. Esta infracción terminó en la roja inmediata de Assim Madibo, dejando a los asiáticos con dos hombres menos.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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