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Se pierde el Mundial: Koné sufrió terrorífica lesión que terminó en expulsión a jugador de Qatar
Ismael Koné sufrió una desgarradora lesión durante el partido entre Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026 y se perderá el resto del torneo.
¡Lamentable! Ismael Koné sufrió una terrible lesión durante el triunfo de Canadá sobre Qatar por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. El futbolista norteamericano se perderá el resto del torneo debido a que se tuvo que ir en camilla, auxiliado por el cuerpo médico. Esta infracción terminó en la roja inmediata de Assim Madibo, dejando a los asiáticos con dos hombres menos.
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