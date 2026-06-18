¡Preocupación total! Messi revela que atraviesan delicado problema de salud: "La familia informa..."

Los hinchas del fútbol saben que este será el último Mundial de Lionel Messi, por lo que se sorprendieron al verlo llorar luego de marcarle a Argelia en el triunfo 3-0 de Argentina por la primera jornada del Grupo J. Sin embargo, las lágrimas no fueron ocasionadas por la nostalgia, ya que recientemente la familia informó, mediante un extenso comunicado, que atraviesa un complicado problema de salud. Te contamos los detalles.

Como sabemos, el ex Barcelona es uno de los jugadores más queridos en todo el planeta por su enorme trayectoria, y muchos lo consideran el mejor futbolista de la historia. Por ello, cada vez que ocurre algo con él o su entorno se genera preocupación entre los aficionados y ahora, en plena Copa del Mundo 2026, se filtró un dato alarmante sobre su padre y representante: Jorge Messi.

“La familia Messi informa que Jorge Messi está atravesando actualmente una situación de salud. En este momento, se encuentra bajo supervisión médica, recuperándose y progresando favorablemente dentro de la condición que está experimentando. A la luz de los informes, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia desea expresar su profunda preocupación respecto a la falta de sensibilidad, respeto y discreción con la que algunos individuos han tratado un asunto estrictamente privado”, indica el comunicado emitido por el círculo cercano del astro argentino.

Lionel Messi y el comunicado de su familia.

Asimismo, la familia de Lionel Messi aclaró que únicamente el entorno es quien tiene información real e inmediata sobre el estado de Jorge, por lo que cualquier versión que no provenga directamente de ellos debe ser tomada como falsa. “En momentos como estos, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de sus seres queridos no deben ser objeto de especulación o atención mediática irresponsable”, agrega el comunicado.

Próximo partido de Lionel Messi en el Mundial 2026

El partido de Lionel Messi en el Mundial 2026 será el lunes 22 de junio, cuando Argentina enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. El duelo iniciará a las 12.00 p. m. en Lima, Perú, y contará con transmisión de DirecTV y DGO para toda Latinoamérica.