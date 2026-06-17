Messi rompió su silencio y confesó por qué lloro tras gol con Argentina: "Días difíciles y complicados"

Argentina arrancó con fuerza su participación en el Mundial 2026 tras imponerse por 3-0 a Argelia en el Estadio de Kansas City, en un duelo correspondiente al Grupo J. Sin embargo, más allá del resultado, uno de los momentos que más llamó la atención fue el protagonizado por Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro a los 17, 60 y 76 minutos, con los que alcanzó una nueva marca histórica.

Tras abrir el marcador, las cámaras captaron al capitán argentino visiblemente emocionado y derramando algunas lágrimas sobre el terreno de juego. La imagen sorprendió a aficionados de todo el mundo, por lo que posteriormente el propio Messi aclaró que su reacción no estuvo relacionada con el gol. El jugador del Inter Miami explicó que atravesó situaciones personales complicadas fuera de las canchas, motivo que provocó su emotiva respuesta durante el partido.

¿Por qué Messi lloro durante el partido contra Argelia en el Mundial 2026?

"Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles y complicados. Pero agradecido con toda la delegación y mis compañeros porque estuvieron, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien", confesó para ESPN.

Cabe señalar que, de momento, no se sabe qué es lo que estaría atravesando el astro argentino en su vida diaria, aunque diversos rumores desde Argentina mencionan que se debería al complicado estado de salud de su padre, el cual supuestamente empeoró esta semana.

Messi sobre su nuevo récord en mundiales

Gracias a su triplete, Messi alcanzó una nueva marca histórica al igualar a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales, ambos con 16 anotaciones. Tras el encuentro, los medios le consultaron sobre quienes lo consideran el mejor futbolista de todos los tiempos. Fiel a su estilo, el capitán argentino respondió con mesura y volvió a mostrar la humildad que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

"No puedo pedir más de todo lo que recibí. Gracias a Dios me regaló demasiado y todo lo que viene ahora es disfrutar. Como lo he mencionado muchas veces, no miro si soy primero, segundo o tercero... creo que es un elogio increíble que te digan que eres uno de los mejores de la historia. Eso es impresionante con toda la gente que juega al fútbol, con todos los monstruos y jugadores que pasaron toda la vida en este deporte, poder estar entre los mejores es increíble".

"Después, la gente elige, siempre hay uno u otro, pero no es algo que —como otra estadística tampoco— me cambie mucho. Soy un agradecido de estar entre los mejores y agradecido por todo lo que pude conseguir", finalizó.