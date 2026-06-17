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Messi superó una vez más a Ronaldo y rompe récord donde figura jugador de la selección peruana
Lionel Messi volvió a hacer historia tras su hat-trick ante Argelia, superando los registros de Cristiano Ronaldo y de un histórico jugador de la selección peruana.
Lionel Messi volvió a hacer historia luego de su hat-trick contra Argelia en lo que fue su debut en el Mundial 2026. El astro argentino demostró una vez más por qué es el actual campeón del mundo y dejó en claro que está dispuesto a defender la corona. No obstante, tras el partido se dieron a conocer datos que muy pocas personas conocían. Esto gracias al experto en estadísticas Mister Chip, quien, mediante su cuenta de X, reveló que Messi volvió a superar a Cristiano Ronaldo, pero no solo a él, sino también a un mítico jugador de la selección peruana.
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Messi rompió récord de Cristiano Ronaldo y de un mítico jugador de la selección peruana
De acuerdo con el español, la data da a conocer que Messi, con sus tres goles, se coronó como el jugador más veterano en lograr esta cantidad de anotaciones.
Con los tres goles que le marcó a Argelia, Lionel Messi estableció un nuevo récord en la historia de los Mundiales al convertirse, con 38 años y 357 días, en el futbolista de mayor edad en anotar un hat-trick en una Copa del Mundo. De esta manera, el capitán argentino superó la marca que ostentaba Cristiano Ronaldo, quien logró esa hazaña con 33 años y 130 días frente a España en Rusia 2018.
Pero esto no es todo, pues en esta lista también se encuentra el histórico Teófilo Cubillas, quien, con 29 años, también hizo un hat-trick:
- Lionel Messi: 38a 357d (2026)
- Cristiano Ronaldo: 33a 130d (2018)
- Rob Rensenbrink: 30a 335d (1978)
- Pedro Cea: 29a 329d (1930)
- Gabriel Batistuta: 29a 140d (1998)
- Teófilo Cubillas: 29a 95d (1978)
- Pauleta: 29a 43d (2002)
- Maximilian Morlock: 29a 43d (1954)
Messi superó a Cristiano Ronaldo
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