Messi superó una vez más a Ronaldo y rompe récord donde figura jugador de la selección peruana

Lionel Messi volvió a hacer historia luego de su hat-trick contra Argelia en lo que fue su debut en el Mundial 2026. El astro argentino demostró una vez más por qué es el actual campeón del mundo y dejó en claro que está dispuesto a defender la corona. No obstante, tras el partido se dieron a conocer datos que muy pocas personas conocían. Esto gracias al experto en estadísticas Mister Chip, quien, mediante su cuenta de X, reveló que Messi volvió a superar a Cristiano Ronaldo, pero no solo a él, sino también a un mítico jugador de la selección peruana.

Messi rompió récord de Cristiano Ronaldo y de un mítico jugador de la selección peruana

De acuerdo con el español, la data da a conocer que Messi, con sus tres goles, se coronó como el jugador más veterano en lograr esta cantidad de anotaciones.

Con los tres goles que le marcó a Argelia, Lionel Messi estableció un nuevo récord en la historia de los Mundiales al convertirse, con 38 años y 357 días, en el futbolista de mayor edad en anotar un hat-trick en una Copa del Mundo. De esta manera, el capitán argentino superó la marca que ostentaba Cristiano Ronaldo, quien logró esa hazaña con 33 años y 130 días frente a España en Rusia 2018.

Pero esto no es todo, pues en esta lista también se encuentra el histórico Teófilo Cubillas, quien, con 29 años, también hizo un hat-trick:

Lionel Messi : 38a 357d (2026)

: 38a 357d (2026) Cristiano Ronaldo : 33a 130d (2018)

: 33a 130d (2018) Rob Rensenbrink: 30a 335d (1978)

Pedro Cea: 29a 329d (1930)

Gabriel Batistuta: 29a 140d (1998)

Teófilo Cubillas : 29a 95d (1978)

: 29a 95d (1978) Pauleta: 29a 43d (2002)

Maximilian Morlock: 29a 43d (1954)