0
EN DIRECTO
Portugal vs Congo por el Mundial 2026: Debut de 'CR7'
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASEXPLORAR PAÍSESPRONOSTICADORCALENDARIOicon cupLA POLLA LIBERO

Messi superó una vez más a Ronaldo y rompe récord donde figura jugador de la selección peruana

Lionel Messi volvió a hacer historia tras su hat-trick ante Argelia, superando los registros de Cristiano Ronaldo y de un histórico jugador de la selección peruana.

Antonio Vidal
Lionel Messi rompió recordar de Cristiano Ronaldo donde aparece jugador de la selección peruana. Foto: composición Líbero/IG
Lionel Messi rompió recordar de Cristiano Ronaldo donde aparece jugador de la selección peruana. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

Lionel Messi volvió a hacer historia luego de su hat-trick contra Argelia en lo que fue su debut en el Mundial 2026. El astro argentino demostró una vez más por qué es el actual campeón del mundo y dejó en claro que está dispuesto a defender la corona. No obstante, tras el partido se dieron a conocer datos que muy pocas personas conocían. Esto gracias al experto en estadísticas Mister Chip, quien, mediante su cuenta de X, reveló que Messi volvió a superar a Cristiano Ronaldo, pero no solo a él, sino también a un mítico jugador de la selección peruana.

Portugal vs. RD Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026.

PUEDES VER: Portugal vs Congo EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026: hora y canal para ver

Messi rompió récord de Cristiano Ronaldo y de un mítico jugador de la selección peruana

De acuerdo con el español, la data da a conocer que Messi, con sus tres goles, se coronó como el jugador más veterano en lograr esta cantidad de anotaciones.

Con los tres goles que le marcó a Argelia, Lionel Messi estableció un nuevo récord en la historia de los Mundiales al convertirse, con 38 años y 357 días, en el futbolista de mayor edad en anotar un hat-trick en una Copa del Mundo. De esta manera, el capitán argentino superó la marca que ostentaba Cristiano Ronaldo, quien logró esa hazaña con 33 años y 130 días frente a España en Rusia 2018.

Pero esto no es todo, pues en esta lista también se encuentra el histórico Teófilo Cubillas, quien, con 29 años, también hizo un hat-trick:

  • Lionel Messi: 38a 357d (2026)
  • Cristiano Ronaldo: 33a 130d (2018)
  • Rob Rensenbrink: 30a 335d (1978)
  • Pedro Cea: 29a 329d (1930)
  • Gabriel Batistuta: 29a 140d (1998)
  • Teófilo Cubillas: 29a 95d (1978)
  • Pauleta: 29a 43d (2002)
  • Maximilian Morlock: 29a 43d (1954)
Messi superó a Cristiano Ronaldo

Messi superó a Cristiano Ronaldo

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos del Mundial HOY, miércoles 17 de junio: programación, resultados y dónde ver EN VIVO

  2. Portugal vs Congo EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026: a qué hora juegan y dónde ver

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano