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Argentina vs Argelia por el Mundial 2026
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Lionel Messi anotó un golazo desde fuera del área y anotó el 1-0 de Argentina sobre Argelia

¡Apareció el astro argentino! Sobre los 16 minutos de la primera parte, Lionel Messi sacó un potente remate de larga distancia para abrir el marcador en el Mundial 2026.

Gary Huaman
Lionel Messi anotó el 1-0 de Argentina sobre Argelia por el Mundial 2026.
Lionel Messi anotó el 1-0 de Argentina sobre Argelia por el Mundial 2026. | Foto: captura/DSports
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¡Lionel Messi abrió el marcador con un golazo! Este martes 16 de junio, Argentina debutó ante Argelia por la fecha 1 del grupo J del Mundial 2026 y el futbolista de 38 fue el encargado de convertir el primer tanto de la vigente campeona del mundo ante los asiáticos.

Sobre el minuto 16 de la primera parte, el futbolista del Inter Miami recibió un pase filtrado de Cristian Romero, encaró hacia la portería rival y sacó un fuerte remate desde fuera del área para vencer a Luca Zidane y convertir el 1-0 del encuentro.

Argentina vs Argelia: así fue el gol de Lionel Messi para el 1-0 de la Albiceleste

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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