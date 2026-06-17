Ronaldo dio fuerte calificativo a Lionel Messi tras superarlo como goleador del Mundial: "Es..."

Lionel Messi anotó 3 goles a Argelia en el Mundial 2026 y lo convirtió en uno de los máximos goleadores de la Copa del Mundo tras igualar a Miroskav Klose con 16 anotaciones. Tras ello, Ronaldo, quien también figura dentro de ese ranking salió al frente para dar un rotundo calificativo al 10 de la selección argentina.

Ronaldo Nazário dio rotundo calificativo a Lionel Messi tras superarlo como goleador en la historia de la Copa del Mundo

La histórica actuación de Messi en el Mundial 2026 no solo le permitió seguir ampliando su legado, sino que además provocó la admiración de una de las mayores leyendas del fútbol. Ronaldo Nazário se pronunció tras ser superado en la tabla de máximos goleadores de las Copas del Mundo y no escatimó elogios hacia el capitán argentino.

El exdelantero de la selección brasileña, campeón del mundo con la Canarinha, reconoció la magnitud de lo conseguido por Messi y aseguró que no le sorprendió verlo romper una nueva marca en la máxima competición de selecciones.

Lionel Messi anotó hat-trick a Argelia en el Mundial 2026 y se convirtió en el máximo goleador de la Copa del Mundo

"Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante", expresó el popular 'Fenómeno'.

Sin embargo, Ronaldo fue más allá de resaltar sus estadísticas. El exatacante de Brasil sostuvo que el tiempo terminó dándole la razón a quienes consideran a Lionel Messi como el mejor jugador que ha existido en este deporte.

"Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos", afirmó el brasileño.

Lionel Messi anotó 3 goles a Argelia en el Mundial 2026 y se convirtió en el máximo goleador de la Copa del Mundo

Lionel Messi completó una actuación sobresaliente ante Argelia, un partido en el que anotó tres tantos para llegar a los 16 goles en la historia de los Mundiales. Con esa cifra, la estrella argentina igualó el registro que tenía el alemán Miroslav Klose como máximo artillero del torneo.

De este modo, Messi y Klose comparten el primer lugar de la tabla histórica con 16 dianas. Más atrás figura Ronaldo Nazário, que pasó al tercer escalón, mientras que Kylian Mbappé ocupa la cuarta plaza con 14 goles y sigue acercándose a las marcas de las grandes figuras mundialistas.