Estados Unidos vs Australia EN VIVO por Mundial 2026: a qué hora, pronóstico y dónde ver partido

Estados Unidos vs Australia se enfrentarán este viernes 19 de junio por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026. Ambas escuadras buscarán asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo. El cuadro americano buscará celebrar con sus hinchas en el Lumen Field. Este duelo dará inicio a las 2:00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO de Telemundo, DirecTV Sports, FOX y DGO.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Australia?

Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido entre Estados Unidos vs Australia por el Grupo D del Mundial 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4:00 p. m.

México y Centroamérica: 1:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Australia EN VIVO?

El partido entre Estados Unidos vs Australia contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Por su parte, FOX y Telemundo serán los encargados de llevar el partido en territorio estadounidense.

Del mismo modo, el encuentro podrá visualizarse vía ONLINE por las plataformas de streaming de DGO y Paramount Plus. En México, estará disponible por ViX, mientras que en Estados Unidos por FOX One.

Previa del partido Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026

Estados Unidos llega fortalecido tras una presentación convincente en su estreno mundialista. El equipo de Mauricio Pochettino goleó 4-1 a Paraguay y dejó una imagen muy positiva gracias a su intensidad, presión alta y capacidad para generar peligro constante. Además, jugar ante su gente en Seattle representa un impulso adicional para un grupo que sueña con ser protagonista.

Estados Unidos protagonizó uno de los mejores partido del Mundial 2026 tras vencer a Paraguay

Los norteamericanos parten como favoritos no solo por la localía, sino también por el nivel mostrado en la primera jornada. El antecedente reciente ante Australia también juega a su favor, luego de imponerse 2-1 en un amistoso disputado en octubre de 2025. Si logran repetir la agresividad ofensiva exhibida en su debut, tendrán grandes opciones de sumar una nueva victoria.

Australia afronta este compromiso con la confianza por las nubes tras protagonizar una de las primeras sorpresas del Mundial. Los Socceroos derrotaron 2-0 a Turquía, una selección que llegaba con cartel de favorita, gracias a los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

Australia dio el golpe en la primera jornada venciendo a Turquía por 2-0.

Además, buscarán apoyarse en su orden táctico y fortaleza defensiva para frenar el poderío estadounidense. Por ello, cobra relevancia la actuación de Patrick Beach, quien respondió con ocho atajadas decisivas para sostener el triunfo.

Estados Unidos vs Australia: pronóstico y apuestas

Estados Unidos es el favorito para quedarse con la victoria ante Australia y sellar su clasificación a la siguiente instancia del Mundial 2026. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas.

Cuotas de apuestas Estados Unidos Empate Australia Betsson 1.62 4.15 5.45 Betano 1.70 4.15 5.20 Bet365 1.60 4.33 5.00 1xBet 1.64 4.40 5.67 Caliente 1.62 4.30 5.25 Stake 1.60 4.30 5.60

Estados Unidos vs Australia: últimos enfrentamientos

Estos son los últimos resultados registrados entre Estados Unidos y Australia:

14/10/2025 | Estados Unidos 2-1 Australia.

05/06/2010 | Estados Unidos 3-1 Australia.

Estados Unidos vs Australia: alineaciones probables

Posible alineación de Estados Unidos: Matt Turner; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, Mckennie, Pulisic; Balogun.

Posible alineación de Australia: Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Okon-Engstler, Irvine, O'Neill, Metcalfe, Leckie; Touré.

¿Dónde juegan Estados Unidos vs Australia?

El partido Estados Unidos vs Australia se jugará en el Estadio Seattle, más conocido como Lumen Field, ubicado en Washington, Estados Unidos. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar a casi 70 mil espectadores.