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¿A qué hora juega Turquía vs Paraguay y en qué canal ver partido del Mundial 2026?

Conoce los horarios confirmados y los canales de transmisión para ver el partido de Turquía vs Paraguay por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Angel Curo
Paraguay se enfrenta a Turquía por la fecha 2 del Mundial 2026
Paraguay se enfrenta a Turquía por la fecha 2 del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Paraguay vs Turquía se medirán en uno de los encuentros más atractivos de la semana. Este duelo será válido por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026. Ambos elencos llegan necesitados de una victoria para encaminar su clasificación a la siguiente etapa del torneo. En esta nota, te dejamos los horarios y canales para seguir este compromiso.

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Mundial 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación y resultados de la fecha 2 de fase de grupos

¿A qué hora juega Paraguay vs Turquía?

A continuación, revisa los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido entre Paraguay vs Turquía por la segunda fecha del Mundial 2026:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 10:00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 11:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 12:00 a. m.
  • México y Centroamérica: 9:00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 11:00 p. m.
  • España: 5:00 a. m. (del sábado)

¿Dónde ver Paraguay vs Turquía EN VIVO?

El partido entre Paraguay vs Turquía contará con transmisión EN VIVO por América TV (canal 4), disponible en todo el territorio peruano por señal abierta. Asimismo, DirecTV Sports lo transmitirá para el resto de países de Sudamérica. Por su parte, el duelo también podrá seguirse ONLINE por DGO, América TVGO y Paramount Plus.

En Paraguay, los encargados de transmitir el partido serán GEN, Trece, POPU TV y Unicanal.

¿Qué canal transmite partido de Paraguay vs Turquía?

  • Perú: DirecTV Sports, DGO, América TV, América TVGO y Paramount Plus.
  • Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus, CazéTV y Vivo Play.
  • Chile y Ecuador: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
  • Colombia: Win Sports, Win Play, Radio Nacional de Colombia, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
  • Paraguay: GEN, Trece, POPU TV y Unicanal.
  • Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.
  • Venezuela: DirecTV Sports, DGO e Inter.
  • México: ViX.
  • España: DAZN y Movistar Plus.
  • Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Cómo llegan Paraguay y Turquía al partido?

Paraguay llega con un golpe enorme tras haber sido goleada por Estados Unidos en su primer partido. Los Guaraníes no mostraron un gran desempeño y el propio DT Gustavo Alfaro fue autocrítico al señalar los puntos débiles de su equipo. Por ello, bajo el liderazgo de figuras como Enciso y Almirón, saldrá al campo con el objetivo de vencer y encaminarse a una eventual clasificación a la siguiente etapa.

Por su parte, Turquía llega con un panorama similar tras su sorpresiva derrota ante Australia. Las Estrellas Crecientes eran una de las candidatas a quedarse con el liderato, pero la caída complicó su situación. No obstante, su plantel cuenta con nombres destacados como Arda Güler, Calhanoglu y Yilmaz, entre otros.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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